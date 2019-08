L’arrivée d’un nouveau produit est souvent le bon moment pour acheter l’ancien modèle à bas prix. Prenez l’exemple des écouteurs sans fil Sony WF-1000XN : ils tombent à 99 euros sur Amazon quelques jours avant la sortie de leur successeur.

Les nouveaux écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 (que nous sommes d’ailleurs déjà en train de tester à la rédaction) arrivent le 9 août prochain, soit dans 8 jours. Une bonne occasion pour Amazon de brader l’ancien modèle à seulement 99 euros au lieu de 249 euros à leur sortie.

Présentés à l’IFA 2017, les Sony WF-1000XN sont toujours chaudement recommandables en 2019, surtout à ce prix. La réputation de la gamme 1000X du constructeur japonais n’est d’ailleurs plus à prouver, où le WH-1000XM3 est d’ailleurs reconnu pour être le meilleur casque audio de sa génération. Évidemment, les écouteurs du constructeur japonais sont également un gage de qualité.

Pourquoi ? Sony a tout simplement acquis un certain savoir-faire au fil des années et il le met à profit aujourd’hui pour obtenir une excellente restitution du son avec ces écouteurs certifiés Hi-Res. Vous pourrez alors balancer tous vos titres préférés en FLAC, WAV, DFF et bien plus pour les écouter dans les meilleures conditions possibles. Pour information, le format 24 Mbits permet, entre autres, d’obtenir un rendu sonore au plus proche de la qualité d’un studio d’enregistrements, le tout avec un minimum de compression.

Ils ont par ailleurs le mérite de proposer de la réduction de bruit active, c’est assez rare sur des écouteurs True Wireless, et cela vous permettra de profiter de votre musique sans les bourdonnement de l’avion du train dans lequel vous vous trouvez. Ecouteurs oblige, cette dernière est tout de même efficace que sur un casque, mais elle reste appréciable. Elle se gère directement via l’application Sony Headphones Connect — disponible sur iOS et Android.

Au niveau de l’autonomie, selon le constructeur, les écouteurs Sony WF-1000XN peuvent tenir pendant 3 heures sur une seule charge, pour un total de 9h avec le boîtier. Sony promet 70 minutes d’écoute avec 15 min de recharge. Enfin, ils ont reçu une mise à jour pour qui leur permet d’être aujourd’hui compatibles avec Google Assistant.

Pourquoi recommande-t-on ces oreillettes ?

La qualité Sony à prix réduit

Compatibilité Hi-Res

Des nombreuses options pour la réduction de bruit

La nouvelle intégration de Google Assistant

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XN sont disponibles à 99 euros sur Amazon, au lieu de 249 euros à leur sortie.

Retrouvez les Sony WF-1000XN (noir) sur Amazon

Retrouvez les Sony WF-1000XN (champagne) sur Amazon

Si vous préférez frimer avec les nouveaux modèles, notez que les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 sont disponibles en précommande à 249 euros. De plus, Sony vous rembourse intégralement jusqu’au 31 octobre 2019 si vous n’êtes pas satisfait.

Retrouvez les Sony WF-1000XM3 en précommande