Habituellement commercialisé à 1 899 euros, l’ultrabook Razer Blade Stealth V4 est aujourd’hui disponible à 949 euros sur le site officiel du constructeur, soit une économie de 950 euros sur son prix d’origine. Une affaire à ne pas louper, d’autant plus que les produits Razer ne sont que très rarement en promotion.

Que ce soit pour le gaming ou non, les produits Razer sont toujours un gage de qualité. Sa gamme Blade Stealth, qui propose des ultrabooks élégants et performants, ne déroge évidemment pas à la règle. Toutefois, ces produits luxueux ont un coût et une promotion est plus que la bienvenue pour aider le financement de la nouvelle bête : le Razer Blade Stealth V4 est aujourd’hui remisé à 949 euros, soit 50% de réduction.

Le design des ultrabooks est toujours d’un confort plus qu’appréciable. Ils sont fins, légers et facilement transportables lors d’un déplacement. Bien entendu, le Razer Blade Stealth V4 respecte ces critères avec des dimensions de 13,8 x 321 x 206 mm pour un poids plume de 1,35 kilo. Il ajoute d’ailleurs à cela une touche d’élégance très appréciée des fans de la marque : le clavier et le logo qui s’illumine de 16,8 millions de couleurs avec la technologie Chroma. Vos yeux seront également séduit par son écran tactile de 13,3 pouces affichant une définition de 3 200 x 1 800 pixels.

Sans GPU intégré, l’ultrabook de Razer répond davantage à une utilisation bureautique. Il profite toutefois d’une puissance honorable grâce au processeur Intel Core i7-8550U de 8e génération, avec Hyper Threading à 1,8 GHz/4,0 GHz (Base/Turbo). Avec les 16 Go de mémoire vive et le chipset Intel UHD Graphics 620 en plus, le Blade Stealth V4 aura même la possibilité de faire tourner quelques jeux gourmands de votre bibliothèque. Évidemment, le SSD de 512 Go est là pour apporter un gain de fluidité.

Au niveau de la connectique, on retrouve 2 ports USB 3.0, 1 port HDMI, ainsi qu’un port USB-C utilisant la technologie Thunderbolt 3.

Pourquoi recommande-t-on cet ultrabook ?

Le clavier et logo Chroma

L’écran QHD+ de bonne facture

Une puissance pas uniquement destinée à la bureautique

L’ultrabook Razer Blade Stealth V4 est disponible à 949 euros sur le site officiel du constructeur, contre 1 899 euros habituellement.

En cliquant sur « acheter », le site proposera d’abord la V3. Comme le montre l’image ci-dessous, il suffit de cliquer sur la case du processeur et choisir l’autre Dual Core Intel Core i7 pour faire apparaître le Razer Blade Stealth V4 à 512 Go. Le modèle 1 To est également disponible à 1 179 euros au lieu de 2 349 euros.

Pour en apprendre plus sur les ultrabook Razer, vous pouvez consulter notre test complet du Blade Stealth 2019 édition graphique — le modèle intégrant un MX 150.