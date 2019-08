Que ce soit pour sa qualité sonore ou l’efficacité de sa réduction de bruit active, le Bose QC 35 II ne peut être que chaudement recommandable, surtout à ce prix. Il s’affiche aujourd’hui au prix inédit de 228 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15. De plus, recevez 12,20 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Bien que le nouveau casque Headphones 700 soit disponible, ce dernier ne remplace aucunement le QuietComfort 35 II, lui qui n’a d’ailleurs rien perdu de sa superbe à l’heure où nous écrivons ces lignes. En plus de profiter d’un rapport qualité/prix très intéressant, il saura pleinement satisfaire les plus audiophiles d’entre vous. La qualité du son Bose est évidemment au rendez-vous, avec un système de réduction de bruit active particulièrement efficace.

Via l’application mobile Bose Connect (compatible iOS et Android), il est d’ailleurs très facile de paramétrer le casque selon vos envies. Pour cela, il propose différents niveaux de réduction de bruit pour s’adapter idéalement à l’environnement qui vous entoure.

Avec sa forme circum-aurale, son arceau réglable et ses oreillettes pivotantes, le QC 35 II épouse parfaitement toutes les morphologies. Ses coussinets sont très agréables et permettent à vos oreilles de ne pas chauffer, même sur une longue période d’écoute. De plus, il profite d’une autonomie confortable, estimée à environ 20 heures d’autonomie en mode sans-fil avec la réduction de bruit active, le double en mode filaire — selon le constructeur.

Enfin, notez qu’il intègre Google Assistant et Amazon Alexa pour retrouver toutes les fonctionnalités liées à ces assistants virtuels directement sur le casque.

Pourquoi recommande-t-on ce casque ?

L’un des meilleurs casques à réduction de bruit active du marché à prix réduit

Une autonomie confortable en mode sans-fil ou filaire

L’intégration de Google Assistant et Amazon Alexa

