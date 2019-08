Si votre ancien HDD a rendu l’âme et que vous recherchez une solution abordable et efficace pour le remplacer, nous avons la solution : le SSD Samsung 860 EVO d’une capacité de 1 To est aujourd’hui disponible à 114 euros sur Amazon et Cdiscount.

Passer d’un HDD à un SSD, c’est un peu comme passer de l’ADSL à la Fibre : ça change la vie ! Il ne faut pas se priver, cette technologie est bien plus abordable qu’à ses débuts. Preuve à l’appui avec le SSD Samsung EVO 860 d’une capacité de 1 To vendu à plus de 300 euros à son lancement, il est aujourd’hui disponible à 114 euros sur Amazon et Cdiscount.

Comme la plupart des SSD, le modèle 860 EVO du géant coréen opte pour le format 2,5 pouces classique. Une taille standard qui lui permet de se faufiler aussi bien à l’intérieur d’une tour PC qu’un ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks qui sont un peu trop fins pour les accueillir. En comparaison d’un disque dur classique, les SSD se veulent plus compacts, mais surtout plus solides dans leur conception. L’absence de pièces mécaniques leur permet en effet de résister beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations, ce qui favorise la longévité de l’objet et donc de vos données.

La gamme EVO 860 offre une vitesse de transfert confortable, estimée à 550 Mo/s en lecture et à 520 Mo/s en écriture selon le constructeur. Au quotidien, c’est rapide et efficace, quel que soit l’usage, grosso modo 10 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel. Votre système d’exploitation et les logiciels installés s’exécuteront alors bien plus rapidement. Notez d’ailleurs que le SSD de Samsung intègre la 4e génération de mémoire V-NAND, en TLC (3 bits par cellules) pour 500 à 1000 cycles d’écriture par cellule de longévité. Il est garanti pendant 5 ans.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD ?

Plus compact qu’un HDD

Plus rapide qu’un HDD

Et plus résistant qu’un HDD

Le SSD Samsung 860 EVO d’une capacité de 1 To est actuellement en promotion à 114 euros chez deux enseignes : Amazon et Cdiscount.

Retrouvez le SSD Samsung 860 EVO de 1 To sur Amazon

Retrouvez le SSD Samsung 860 EVO de 1 To sur Cdiscount