Le Xiaomi Mi Band 4 reprend la formule gagnante de l’ancien modèle, tout en ajoutant quelques nouveautés comme l’écran couleur ou sa compatibilité Bluetooth 5.0. Pour les intéressés, il est aujourd’hui disponible à 26 euros sur Gearbest grâce au code promo GBBAND4MI.

Il est vrai que le Xiaomi Mi Band 4 ressemble fortement à son prédécesseur. On retrouve le même bracelet en silicone où vient se loger le cadran, le confort et la discrétion au poignet sont toujours au rendez-vous donc. Cependant, quelques nouveautés sont évidemment de la partie pour ce nouveau modèle.

Tout d’abord, le bracelet connecté du constructeur chinois passe à la couleur avec son écran OLED de 0,95 pouce. Le résultat est évidemment plus chatoyant qu’auparavant. Sur la partie basse, la zone concave est d’ailleurs supprimée pour laisser place à un petit point blanc, mais l’usage reste le même pour accéder au menu. L’interface reste d’ailleurs assez similaire que sur le Xiaomi Mi Band 3.

Ensuite, il est désormais compatible Bluetooth 5.0 pour améliorer la stabilité de la connexion entre le bracelet et le smartphone, ce qui a également pour but de réaliser des économies d’énergie. De ce fait, sa batterie de 135 mAh lui permet de tenir pendant plus de 20 jours après une recharge de deux heures seulement. Le Mi Band 4 est également étanche, jusqu’à 50 mètres, et ajoute du coup la nage à ses activités sportives.

Pour le reste, on retrouve évidemment toutes les fonctionnalités classiques d’un tracker d’activité, avec notamment le calcul de la distance parcourue, la vitesse, le nombre de pas, le nombre de calories brûlées ou encore de la fréquence cardiaque, tout en détectant différentes activités telles que la marche/course à pied, l’équitation, etc. Ensuite, tout est clairement détaillé et analysé via l’application Mi Fit (disponible sur iOS et Android).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Xiaomi Mi Band 4.

