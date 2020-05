Le nouveau Xiaomi Mi Note 10 Lite est disponible avec un Mi Band 4 offert

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite est une version allégée du smartphone chinois dédié à la photo. Vous souhaitez l'obtenir au meilleur prix pour son lancement ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Xiaomi a lancé il y a quelques mois son premier smartphone équipé d’une penta caméra qui intègre un capteur de 108 mégapixels : le Mi Note 10. Il avait également commercialisé une version Pro avec plus de RAM et plus de stockage.

Avec le Xiaomi Mi Note 10 Lite, le constructeur chinois ajoute une nouvelle référence à sa gamme de photophones, pour un prix bien plus abordable. Il est d’ores et déjà disponible à 399 euros sur Darty et fnac.com avec un bracelet connecté Mi Band 4 offert, via ODR.

Caractéristiques

Comme dit précédemment, le Xiaomi Mi Note 10 Lite est une version allégée du smartphone d’origine. Il reprend les principaux éléments du Mi Note 10 classique, en embarquant une fiche technique très similaire.

Sans surprise, on retrouve à l’intérieur de sa coque un Snapdragon 730G épaulé par 6 (ou 8) Go de mémoire vive. Ce puissant processeur orienté gaming a déjà fait ses preuves pour que l’on soit un minimum rassuré ici. L’expérience utilisateur sera toujours fluide et même les jeux 3D tournent comme des charmes. Le Mi Note 10 Lite intègre également une batterie avec une capacité identique que la version classique, soit 5 260 mAh, et il est toujours compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W.

Même constat pour le design, on aperçoit le même écran AMOLED de 6,47 pouces aux bords incurvés sur les côtés, avec une définition maximale de 2 340 x 1 080 pixels. Rien ne change, sauf au dos. C’est au niveau de l’appareil photo que les différences vont se faire sentir. Évidemment, il n’est pas aussi impressionnant que celui du Mi Note 10.

Il fallait bien faire des sacrifices quelque part pour baisser la facture finale. Cette version Lite ne propose pas 5 capteurs, mais 4. La composition est la suivante :

un large capteur principal de 64 mégapixels

un ultra grand-angle de 8 mégapixels

un capteur de profondeur de 5 mégapixels

un capteur dédié à la macro de 2 mégapixels

Cela promet d’apporter une polyvalence appréciée sur cette gamme de prix, mais aussi de belles promesses en qualité photo. Son capteur principal n’est pas de 108 mégapixels, certes, mais son 64 mégapixels est un Sony IMX686 qui utilise la technique du pixel binning. Un capteur qui a déjà fourni de bons résultats par le passé.

Où acheter ?

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite est d’ores et déjà disponible au prix de 399 euros sur Darty et fnac.com. Notez qu’une offre de lancement via ODR accompagne la sortie du nouveau smartphone chinois afin d’obtenir un Xiaomi Mi Band 4 offert (un bracelet connecté d’une valeur de 40 euros).

Afin de découvrir d’autres offres pour le Xiaomi Mi 10 Lite, merci de jeter un coup d’oeil au tableau ci-dessous.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres nombreuses références du constructeur chinois, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleurs smarpthpnes Xiaomi en 2020.