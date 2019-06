Xiaomi vient d’annoncer la sortie du Xiaomi Mi Band 4, son nouveau bracelet connecté à écran couleur, en France. Nous avons pu le prendre en main pour une première impression.

Xiaomi n’est pas qu’un simple constructeur de smartphones. La marque chinoise a su créer un empire toujours plus grand d’objets tech communs ou non, de la simple ampoule connectée au cuiseur de riz.

En France, nous avons le droit également à certains de ces objets. Parmi eux, son bracelet connecté est l’un des plus populaires. Le Mi Band 3 est une référence, et son successeur — le Mi Band 4 — vient d’être annoncé. Premières impressions.

Le Mi Band 4 au ramage flamboyant

Le bracelet connecté Mi Band 4 a une spécificité : il s’équipe désormais d’un écran couleur. Ceci étant, à la prise en main, on se rend compte que le changement n’est pas forcément frappant puisque l’interface reste extrêmement minimaliste.

On retrouve donc vite ses bases lorsque l’on a utilisé l’un de ces bracelets auparavant, dont l’usage est limité à quelques glissements et quelques touches pour retrouver ses pas et ses suivis de parcours. Pour autant, on ne niera pas que la couleur est un plus très plaisant, qui rend l’objet en lui-même plus attirant, car moins basique. Son écran OLED semble d’ailleurs très bon pour ce qu’il fait, mais on attend tout de même de le tester en extérieur.

On notera uniquement un petit changement sur le design : finie la zone concave tactile en bas de l’écran, et place à un simple petit point blanc. Ce n’est pas vraiment un changement drastique, et l’usage reste le même.

On ne change pas une équipe qui gagne

Outre cela, Xiaomi n’a pas menti : il s’agit bien du même bracelet que le Mi Band 3, faisant que l’on a juste à « clipser » le Mi Band 4 au même endroit que d’habitude. Ce dernier était très confortable sur le précédent modèle, on ne risque donc pas de s’en plaindre ici.

L’un dans l’autre, ce Mi Band 4 semble tout à fait être dans la continuité du chemin arpenté par cette catégorie d’objet chez Xiaomi. On fait au plus simple et au plus pratique, avec un design minimaliste et les fonctionnalités les plus attendues, et y ajoute une excellente autonomie.

Nous verrons en test l’impact de l’écran couleur sur cette dernière. Pour ce qui est de l’objet en lui-même, nous sommes pour le moment conquis.

Nos photos