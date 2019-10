Amazon affiche une sympathique baisse de prix sur le populaire casque WH-1000XM3 de Sony. Une belle offre pour profiter de l'un des meilleurs casques à réduction de bruit du moment !

Avec la disparition progressive de la prise jack sur les smartphones, posséder des écouteurs ou un casque sans-fil est presque devenu primordial. Le casque Sony WH-1000XM3 disponible à 316,90 euros sur Amazon est clairement le choix vers lequel il faut se tourner si vous avez le budget adéquat.

Le Sony WH-1000XM3 en bref

Une réduction de bruit au top

Une bonne qualité sonore

Une compatibilité avec Google Assistant et Alexa

Le Sony WH-1000XM3 est disponible à 316,90 euros sur Amazon, soit une réduction de 17 % sur son prix habituel.

En savoir plus sur l'offre du Sony WH-1000XM3

Le Sony WH-1000XM3 en détails

Le casque de Sony est l’une des références au niveau de la réduction de bruit ambiante, une légende même. Activez-la et vous vous retrouverez dans une bulle pour écouter votre musique, chez vous, au bureau ou dans le métro. Ne pas entendre le bruit ambiant c’est bien, avoir une bonne qualité de son c’est mieux. Eh bien là aussi le casque du japonais est un très bon élève, salué unanimement par la critique. Compatible avec Google Assistant, vous pourrez papoter avec l’assistant vocal sans avoir à sortir votre smartphone.

Pour avoir un avis plus complet et plus d’informations sur ce casque, n’hésitez pas à lire notre test sur ce Sony WH-1000XM3. Déjà considéré comme l’un des meilleurs casques à sa sortie au prix de 379 euros, il l’est encore plus avec cette remise.

Découvrez notre guide d’achat

Même si le Sony WH-1000XM3 est l’un des meilleurs casques disponibles en ce moment, de nombreuses alternatives sont disponible sur le marché. Nous avons sélectionné les meilleurs casques Bluetooth de 2019 d’après nos tests sur notre guide d’achat.