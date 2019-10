Les microSD avec une grosse capacité de stockage deviennent de plus en plus abordables. Preuve à l'appui avec la carte SanDisk Ultra 256 Go aujourd'hui remisée à 41,99 euros sur Amazon. Profitez-en pour votre smartphone, tablette ou Nintendo Switch, c'est aujourd'hui le prix le plus bas jamais constaté pour ce produit sur la plateforme du marchand américain.

Avec une capacité de stockage limitée, on se retrouve vite à devoir effacer des données pour en rajouter par la suite. On peut vite s’y habituer, mais on peut aussi très vite oublier ce désagrément si l’appareil électronique en question possède un port microSD. Prenez l’exemple de la Nintendo Switch et ses 32 Go de mémoire interne, on vous propose aujourd’hui d’octupler sa capacité de stockage, qui plus est à moindres frais.

La microSD SanDisk Ultra en bref

Une capacité importante de stockage à petit prix

Une vitesse lecture/écriture suffisamment élevée

Elle est homologuée A1, classe 10 / UHS 1

Sa conception robuste et sa garantie de 10 ans

La microSD SanDisk Ultra d’une capacité de stockage de 256 Go est aujourd’hui disponible à 41,99 euros sur Amazon, soit 16 cts le Go, contre 90,99 euros habituellement.

La microSD SanDisk Ultra en détail

La microSD SanDisk Ultra possède une vitesse de transfert jusqu’à 100 Mo/s en lecture et en écriture. Elle est certifiée A1 pour garantir des débits minimums de 10 Mo/s en lecture comme en écriture et 500/1500 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Grosso modo, les applications stockées sur votre smartphone ou tablette Android, ainsi que les jeux dématérialisés installés votre Nintendo Switch par exemple, conserveront de bonnes performances lors de l’exécution pour ne pas entacher l’expérience au quotidien.

Sa classe 10 / UHS 1 offre par ailleurs la possibilité de filmer et d’enregistrer des vidéos en Full HD depuis un smartphone ou un appareil photo. Notez cependant que l’adaptateur SD pour s’insérer dans ce dernier n’est pas inclus. Pour de la 4K en revanche, on préfère recommander de l’UHS 3.

Il est également important de préciser que la microSD de la gamme SanDisk Ultra est conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles : elle résiste à l’eau, aux températures extrêmes (de -25 à 85 degrés), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie pendant 10 ans par le constructeur.

