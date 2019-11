Avis à tous les nostalgiques du pixel, ou celles et ceux assez curieux pour découvrir les anciennes pépites du jeu vidéo, la SEGA Mega Drive Mini incluant deux manettes et 42 jeux est aujourd’hui remisée à 59 euros sur Amazon et Cdiscount, soit 20 euros de moins qu’à l’accoutumée.

Après que Nintendo et PlayStation ont surfé sur la corde de la nostalgie avec les NES/SNES Mini et la PlayStation Classic, c’est au tour de SEGA d’exploiter le bon filon avec sa Mega Drive Mini. Alors oui, des modèles estampillés AtGames existaient déjà, mais ils n’étaient pas forcément convaincants. Cette fois-ci, on a droit à une édition officielle de la part du constructeur japonais depuis le 4 octobre dernier dans l’Hexagone et elle profite aujourd’hui d’une réduction de 20 euros.

La SEGA Mega Drive Mini en bref

Une reproduction fidèle de la console d’origine

42 jeux mythiques inclus, en passant de Sonic à Golden Axe

Les deux manettes pour apprécier directement des parties à deux joueurs

La console rétrogaming SEGA Mega Drive Mini est aujourd’hui disponible à 59 euros sur Amazon et Cdiscount, contre 79 euros habituellement.

La SEGA Mega Drive Mini en détail

La SEGA Mega Drive Mini est une reproduction fidèle de la console d’origine sortie en 1990. Elle propose le même design, mais avec des mensurations plus petites. Sur la façade, on retrouve toujours le bouton ON/OFF qui répond à la même fonction, mais aussi le bouton RESET qui sert dorénavant à redémarrer la console et à sauvegarder votre partie. Le souci du détail est d’ailleurs plutôt poussé, avec notamment un socle détachable sous la console, celui qui accueillait autrefois l’extension Mega CD de la Mega Drive.

Le port cartouche est présent, mais néanmoins factice. Il est donc impossible d’introduire une ancienne cartouche Mega Drive dans cette version Mini de la console de SEGA. Au total, 42 jeux sont disponibles, en passant par Sonic The Hedgehog 1 et 2, Ecco the Dolphin, Space Harrier 2, ToeJam & Earl, Comix Zone, Altered Beast, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, Shinobi III, Streets of Rage 2, Earthworm Jim et bien d’autres. Une liste suffisamment exhaustive pour s’amuser pendant de nombreuses heures, même si on aurait aimer donner un second souffle aux jeux qui traînent dans le placard.

À l’instar des NES Mini, SNES Mini ou PlayStation Classic, la connectique se met également à jour un port HDMI pour le son et la vidéo ainsi qu’un port USB pour l’alimentation, avec deux autres supplémentaires pour brancher les manettes livrées avec la console. De ce fait, il est également impossible d’utiliser vos anciennes manettes.

