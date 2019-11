C’est le moment de compléter sa collection des produits "made by Apple" grâce aux diverses offres disponibles aujourd’hui sur Amazon. iPad et iPad Pro, MacBook Pro ou encore AirPods 2 : ils sont tous à prix réduit.

Il ne faut pas se le cacher, les produits Apple ne sont que très rarement en promotion, d’autant plus lorsqu’il s’agit des nouveaux produits de la firme. Pourtant, Amazon propose aujourd’hui des remises exclusives concernant la majorité des appareils lancés entre 2018 et 2019 par la marque à la pomme. Retrouvez le détail des différentes offres ci-dessous.

MacBook Pro à partir de 1 412 €

Les nouveaux MacBook Pro de l’année 2019 représentent une évolution mineure, où il s’agit en effet d’une simple mise à jour de la fiche technique dans le but de rendre les ordinateurs de la pomme encore plus puissants et plus rapides qu’auparavant. Il existe 2 modèles : 13 et 15 pouces. Les deux intègrent un écran Retina propulsé par la technologie True Tone pour afficher des millions de couleurs, proposent également la fameuse Touch Bar, ainsi que Touch ID pour le déverrouillage de l’appareil, mais diffèrent par rapport à leur fiche technique respective.

Sur les modèles 13 pouces, on retrouve toujours des puces Intel Core i5 quadricœur de huitième génération, mais cette fois-ci cadencées de 1,4 à 2,4 GHz (Turbo Boost à 4,1 GHz) en fonction de la gamme. Pour le reste rien ne change, on retrouve le chipset Intel Iris Plus Graphics 645 ou 655, 8 Go de mémoire vive et un SSD de minimum 128 Go de stockage.

Concernant le modèle 15 pouces, le changement est un peu plus percutant avec l’arrivée du processeur Intel Core i9 octocœur de neuvième génération, cadencé à 2,3 GHz (Turbo Boost à 4,8 GHz). Grâce à cette nouvelle puce, Apple promet une hausse de puissance de presque 40 % par rapport aux modèles hexacœurs de la génération de 2018. Il embarque également une carte graphique Radeon Pro 560X épaulée par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go.

Le MacBook Pro en bref

La Touch Bar, pratique

L’écran Retina associé à la technologie True Tone

Plus puissants et plus rapides que les anciens modèles

Différents modèles de MacBook Pro sont aujourd’hui en promotion sur Amazon : 13 pouces / 128 Go à 1 412 euros (au lieu de 1 749 euros) ; 13 pouces / 256 Go à 1 519 euros (au lieu de 1 749 euros) ; 15 pouces / 512 Go à 2 754 euros (au lieu de 3 299 euros).

Retrouvez le MacBook Pro (13', 128 Go) à 1 412 €

Retrouvez le MacBook Pro (13', 256 Go) à 1 519 €

Retrouvez le MacBook Pro (15', 512 Go) à 2 754 €

iPad Pro à partir de 818 €

Apple a changé le design de sa tablette dans le but de se rapprocher le plus possible du look borderless introduit par l’iPhone X en 2017. Les bordures sont alors réduites au maximum pour laisser toute la place à son écran « Liquid Retina True Tone » et « ProMotion » (120 Hz) d’une diagonale de 11 ou 12,9 pouces, selon le modèle choisi.

Grâce à sa puce A12X Bionic, l’iPad Pro peut aujourd’hui se vanter d’être la tablette la plus puissante du marché. L’expérience utilisateur sera toujours fluide, que ce soit pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming ou jouer à des jeux gourmands. Au-delà d’un usage personnel, la tablette haut de gamme de la firme de Cupertino est idéale pour les professionnels. Animer une réunion ou prendre des notes avec l’Apple Pencil n’a jamais été aussi facile. L’appareil peut même servir de tablette graphique grâce à la nouvelle mise à jour d’iPad OS.

Avec sa batterie lithium‑polymère intégrée de 29,37 Wh, l’iPad Pro peut offrir jusqu’à 10 heures d’autonomie. De plus, Apple a enfin troqué son port Lightning pour de l’USB-C, ce qui lui permet d’être compatible avec de nombreux appareils, avec même la possibilité de recharger votre smartphone, par exemple.

L’iPad Pro en bref

Son écran Liquid Retina 120 Hz

Sa puissance grâce à la puce A12X Bionic

Les nouvelles fonctionnalités pratiques d’iPad OS

Différents modèles d’iPad Pro sont également disponibles en promotion sur Amazon : 11 pouces / Wi-Fi / 64 Go à 818 euros (au lieu de 899 euros) ; 11 pouces / Wi-Fi / 256 Go à 979 euros (au lieu de 1 069 euros) ; 12,9 pouces / Wi-Fi / 64 Go à 999 euros (au lieu de 1 119 euros) ; 12,9 pouces / Wi-Fi / 256 Go à 1 169 euros (au lieu de 1 289 euros).

Retrouvez l’iPad Pro (11', 64 Go) à 818 €

Retrouvez l’iPad Pro (11', 256 Go) à 979 €

Retrouvez l’iPad Pro (12,9', 64 Go) à 999 €

Retrouvez l’iPad Pro (12,9', 256 Go) à 1 169 €

iPad à partir de 354 €

Le nouvel Apple iPad de 2019 possède beaucoup de points communs avec son prédécesseur. Tout d’abord, le design est similaire avec ses larges bordures et le bouton Home équipé de Touch ID en façade. Lui aussi est propulsé par la puce A10 Fusion, la même qui équipe les iPhone 7 et 7 Plus, pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien. Ensuite, mais plus anecdotique, on retrouve également le même duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière, suffisant pour faire un FaceTime de temps en temps.

Il va surtout se différencier par son nouveau format : le nouvel iPad intègre un écran, toujours Retina avec ses 3,5 millions de pixels, qui propose désormais une diagonale de 10,2 pouces, contre 9,7 pouces pour l’iPad de 2018. De plus, cette nouvelle déclinaison souhaite aller plus loin que les générations précédentes en répondant à plus de besoins, notamment celui de la productivité. Avec son Smart Connector, il peut dorénavant accueillir un clavier pour s’utiliser comme un PC.

Il est également possible de transformer la tablette en une véritable console de jeu en connectant via Bluetooth une manette Xbox, PS4 ou certifiée MFi. Une fonctionnalité qui prend tout son sens avec la récente arrivée d’Apple Arcade. Enfin, l’autonomie est toujours estimée à une dizaine d’heures, rechargeable via son port Lightning.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPad 2019.

L’iPad 2019 en bref

Un écran plus large que l’iPad 2018

Des performances égales à l’ancien modèle

Il devient un véritable allié de productivité grâce à son Smart Connector

Toutes les versions sont concernées par une réduction, celle-ci allant jusqu’à presque 10 % du prix d’origine. On trouve les modèles 32 Go + Wi-Fi à 354 euros (au lieu de 389 euros) ; 128 Go + Wi-Fi à 444 euros (au lieu de 489 euros) ; 32 Go + 4G à 480 euros (au lieu de 529 euros) ; 128 Go + 4G à 577 euros (au lieu de 629 euros).

Retrouvez l’iPad (32 Go + Wi-Fi) à 354 €

Retrouvez l’iPad (128 Go + Wi-Fi) à 444 €

Retrouvez l’iPad (32 Go + 4G) à 480 €

Retrouvez l’iPad (128 Go + 4G) à 577 €

AirPods 2 à partir de 169 €

Avant la récente arrivée des AirPods Pro, la firme de Cupertino avait déjà renouvelé sa gamme AirPods avec une deuxième version de ses écouteurs true wireless au début de l’année. Esthétiquement parlant, ils sont identiques au premier modèle. En revanche, il faut savoir que les Apple AirPods 2 sont des petits bijoux technologiques très agréables à porter au quotidien, notamment grâce à leur légèreté et leur forme qui épouse parfaitement le creux de l’oreille. Il s’agit tout simplement de la meilleure alternative pour celles et ceux qui ne supportent pas les intra-auriculaires.

Ils possèdent grosso modo la même fiche technique que les premiers du nom (autonomie de 5 heures, Bluetooth 5.0, etc.), à l’exception d’une nouvelle fonctionnalité : l’intégration de Siri dans les oreillettes, qui comprennent désormais le « Dis Siri ». Par ailleurs, c’est tout simplement un délice d’utiliser ses écouteurs sans fil quand l’on possède un smartphone de la marque à la pomme. L’appairage se fait très rapidement, basculer entre divers appareils devient un jeu d’enfant et plusieurs features intéressantes rendent l’expérience bien plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

La plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec un smartphone Android, mais notez que les AirPods 2 sont tout de même compatibles. Pour les intéressés, nous avons réalisé un petit tutoriel.

Les AirPods 2 en bref

Le confort absolu pour tous ceux qui ne supportent pas les intra

L’intégration native de Siri dans les oreillettes

Compatibles avec Android

Sur Amazon, les Apple Airpods 2 sont disponibles à 169 euros (au lieu de 179 euros). Le modèle avec le boîtier de charge sans fil est quant à lui disponible à 171 euros (au lieu de 229 euros), soit 2 euros de plus.

Retrouvez les AirPods 2 à 169 €

Retrouvez les AirPods 2 avec charge sans fil à 171 €