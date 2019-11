Si vous n’en pouvez plus de passer l’aspirateur, la Black Friday Week est le bon moment pour craquer pour un aspirateur-robot. Le Roborock S5 et le iRobot Roomba 960 sont tous les deux en promotion sur Amazon.

Xiaomi Roborock et iRobot Roomba sont deux des géants du marché des robots aspirateurs. Si vous cherchez à vous en procurer un, ce sera surement vers l’une de ces deux marques que vous vous tournerez. Pour un budget d’entre 350 et 400 euros, la Black Friday Week d’Amazon a ce qu’il faut pour vous avec le Xiaomi Roborock S5 à 374,99 euros au lieu de 599,99 euros et le iRobot Roomba 960 à 399,99 euros au lieu de 649 euros. Voyons lequel il vous faut.

Le Xiaomi Roborock S5 en bref

Programmable avec l’application Mi Home

Passe la serpillière

150 minutes d’autonomie

Le Roborock S5 est disponible pour 374,99 euros sur Amazon au lieu d’environ 450 euros en noir, blanc ou or rose.

Retrouvez le Xiaomi Roborock S5 à 374,99 euros sur Amazon

Le iRobot Roomba 960 en bref

Programmable avec l’application iRobot Home App

Détection des endroits les plus sales

75 minutes d’autonomie

Le iRobot Roomba 960 est disponible pour 399,99 euros au lieu d’environ 650 euros en un seul coloris : noir et gris.

Retrouvez le iRobot Roomba 960 pour 399,99 euros sur Amazon

Le Xiaomi Roborock S5 et le iRobot Roomba 960, lequel choisir ?

Entre ces deux produits, certains détails font pencher la balance vers l’un, puis vers l’autre. Cependant, le Roborock S5 (ou S50 dans sa version internationale) semble plus complet.

L’aspirateur de Xiaomi possède une plus grande batterie que le iRobot, avec une autonomie annoncée de 150 minutes contre 75 pour son concurrent. Il offre la fonctionnalité de serpillière pour nettoyer le sol après avoir aspiré les déchets. Le iRobot Roomba est plus intelligent grâce au système Dirt Detect qui permet de détecter les endroits les plus sales de la zone et il peut ainsi s’y concentrer et parfaire le nettoyage.

Ce que les deux aspirateurs ont en commun c’est la possibilité de les programmer avec leurs applications : Mi Home et iRobot Home App. Les deux sont compatibles avec Google Assistant ou Alexa pour programmer directement depuis votre assistant vocal.

