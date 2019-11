C’est la Black Friday Week et les e-commerçants commencent à dégainer certaines belles offres. Preuve en est avec cette jolie ristourne sur la souris Logitech G502 HERO qui perd 56% de son prix pour tomber à 39,99 euros

La période du Black Friday, et des soldes en général, constitue bien souvent un moment idéal pour renouveler son matériel informatique sans avoir à sacrifier l’un de ses organes internes. Les sites marchands et les constructeurs ne sont en effet pas avares de promotions en tout genre, comme en témoigne cette offre sur la Logitech G502 HERO, une souris orientée gaming, qui descend à 39,99 euros sur Amazon, soit une baisse de 50 euros nets. Une aubaine on vous dit !

La Logitech G502 Hero en bref

11 boutons programmables

Capteur HERO réglable de 200 à 16 000 ppp

Poids ajustable pour un plus grand confort

Eclairage RVB avec la technologie LIGHTSYNC

Habituellement disponible pour 89,99 euros, la Logitech G502 HERO est actuellement disponible pour 39,99 euros chez Amazon, soit une baisse de près de 56%.

Retrouvez la souris Logitech G502 HERO à 39,99 euros sur Amazon

La Logitech G502 en détail

Lorsque l’on joue aux jeux vidéo de manière un peu intensive, ou compétitive, il est important de posséder le matériel adéquat. Une bonne souris est donc essentielle pour réaliser des prouesses dans le dernier FPS du moment, et la Logitech G502 HERO a tout ce qu’il faut ou il faut pour vous aider à trucider vos adversaires.

Extrêmement réactive, cette souris est équipée du capteur HERO de chez Logitech, qui lui permet d’atteindre les 16 000 ppp, assurant un suivi des mouvements net, précis et particulièrement rapide, sans lissage, filtrage ou accélération d’aucune sorte. Elle dispose d’ailleurs d’un bouton permettant de switcher à la volée entre les différentes résolutions pour un contrôle total, de 200 à 16 000 ppp. Et avec une latence aux alentours de 1 ms, autant vous dire que la précision est à l’ordre du jour.

Polyvalente, la Logitech G502 HERO s’adaptera à tous vos besoins grâce à ses 11 boutons programmables et la présence de poids supplémentaires (5 fois 3,6 grammes) qui permettront d’ajuster au mieux ce périphérique à vos préférences. Les esthètes et les amateurs de bolidage ne seront pas en reste et pourront personnaliser à l’envi l’apparence de leur souris grâce à l’éclairage RVB LIGHTSYNC 16,8 millions de couleurs (rien que ça). Il pourra même être synchronisé avec d’autres périphériques Logitech.

Hors promotions, la Logitech G502 Hero est vendue aux alentours de 90 euros. Pendant le Black Friday, Amazon la propose à 39,99 euros, ce qui représente une baisse supérieure à 50 %. Une belle offre que nous conseillons à tous nos amis joueurs.

