Logitech MX Anywhere 3S : la référence des souris bureautiques est à moitié prix sur Amazon

Logitech est l’une des références côté périphérique PC/Mac de bureautique et son excellente souris MX Anywhere 3S est là pour le prouver. Cette dernière est proposée moins chère sur Amazon en passant de 99 euros à seulement 53 euros.

Que ce soit pour travailler ou pour le télétravail, il est important d’investir dans du matériel fiable et durable. Une bonne souris, c’est la base si l’on ne veut pas se contenter du trackpad d’un laptop par manque d’ergonomie sur toute une journée. La Logitech MX Anywhere 3S combine de nombreux atouts et surtout une bonne ergonomie et une qualité de fabrication inégalée. Voilà qu’actuellement, elle coûte deux fois moins chère grâce à cette offre.

Les points positifs de la Logitech MX Anywhere 3S

Une bonne qualité de fabrication

Des fonctionnalités complètes

Une bonne autonomie

Lancée à 99,99 euros, la souris Logitech MX Anywhere 3S est affichée à 59,99 euros sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 10 %, elle revient à seulement 53,99 euros.

Une souris toujours ergonomique

La souris Logitech MX Anywhere 3S copie sa grande sœur et se présente toujours sous la forme d’un galet compact. Comme son nom l’indique, elle a été conçue pour être amenée et utilisée partout. Cette souris mise sur son ergonomie et sa petite taille afin de prendre le moins de place possible et passer inaperçue. Pensée pour s’adapter à votre main, cette souris vous offre le contrôle confortable dont vous avez besoin, et ses 99 g la rendent agréable à utiliser, même après quelques heures d’utilisation.

La souris de Logitech dispose de deux boutons latéraux qui tombent bien sous le pouce et viennent compléter les classiques clic gauche, clic droit. Elle dispose d’une molette totalement débrayée pour un défilement fluide tout en pouvant personnaliser la « dureté » de ses crans. La marque a équipé ce modèle d’un capteur avec une sensibilité plus élevée (8 000 DPI), qui fonctionne sur toutes les surfaces et prendra du sens lors de l’utilisation de plusieurs écrans notamment.

De la personnalisation à gogo

Logitech oblige, la suite Logi Options+ offre la possibilité de réattribuer les différents boutons et paramétrer toutes les fonctions comme ajuster facilement la vitesse de suivi, attribuer des raccourcis spécifiques aux applications, aux boutons, et bien plus encore. Le mode Flow est même de la partie, qui permet aux périphériques compatibles d’être utilisable sur plusieurs appareils en même temps, et même d’effectuer des transferts de fichiers ou de texte.

Enfin, cette souris Bluetooth se connecte sans mal à tous les ordinateurs et tablettes du marché. Côté autonomie, le constructeur annonce 70 jours sur une seule recharge. De notre côté, nous avons pu l’utiliser pendant quasiment un mois de façon quotidienne et celle-ci disposait encore de la moitié de son autonomie. Vous pouvez en plus retrouver trois heures d’autonomie avec une minute de charge.

