Encore un brin timide les années passées, les sites marchands ont cette année décidés de passer à la vitesse supérieure en nous proposant toute une semaine de promotions à l’occasion du Black Friday. De quoi perdre la tête vu la pléthore d’offres qui déboulent chaque jour depuis lundi dernier. Afin de vous aider à vous y retrouver, nous avons décidé de regrouper ici les plus belles offres consacrées au produits de la gamme Philips Hue.

À l’occasion de ce Black Friday 2019, Amazon et d’autres a mis les petits plats dans les grands (histoire de changer) en nous proposant une ribambelles d’offres toutes plus alléchantes les unes que les autres. Les amateurs de domotique seront par exemple ravi d’apprendre que le géant de la distribution a décidé de solder de nombreux produits de la gamme d’ampoules connectées Philips Hue. Et si vous hésitez encore à franchir le pas, sachez aussi qu’il existe de nombreux kits de démarrage à des prix très abordables.

Toutes les offres en un clin d’œil

Les kits de démarrage

En allant faire un tour chez Amazon ou ailleurs, vous pourrez découvrir de nombreuses offres permettant de découvrir la gamme Philips Hue à moindre coût. Pour profiter pleinement de ces ampoules connectées et de leurs possibilités, vous devrez toutefois posséder un Pont de Connexion. Cet appareil, véritable cœur du système Hue, est capable de gérer jusqu’à 50 ampoules ou luminaires de la gamme (Hue Striplight, Hue Play, etc). C’est aussi lui qui fera le lien entre vos loupiotes et un assistant vocal (Amazon Echo, Google Nest, etc) pour un vous permettre de contrôler l’éclairage d’une simple parole.

En cette période de Black Friday, nous avons regroupé pour vous plusieurs kits de démarrage Philips Hue comprenant tout ce dont vous avez besoin pour commencer l’aventure Philips Hue. Il s’agit de packs regroupant ledit pont de connexion, ainsi que des ampoules qu’il vous suffira de visser sur vos douilles actuelles sans aucun appareillage supplémentaires. Il ne vous reste plus, maintenant, qu’à choisir le type d’ampoule ou de luminaire qui vous sied le plus.

Le kit White & Color Ambiance E27 avec pont de connexion à 79 euros

Avec ce kit de démarrage, vous aurez tout ce qu’il vous faut pour commencer à équiper votre logement en éclairage intelligent. Outre le pont de connexion, vous pourrez découvrir dans ce pack deux ampoules à vis E27 qu’il vous suffira d’installer sur vos plafonniers où lampes traditionnelles pour pouvoir les utiliser. L’avantage de ces ampoules vient de leur capacité à afficher 16 millions de couleurs différentes en plus d’une lumière blanche classique. De quoi créer des ambiances originales très simplement grâce à l’application Hue.

Le kit de démarrage Philips Hue White & Color Ambiance E27 et son pont de connexion sont actuellement disponibles pour 79 euros chez Amazon au lieu de 145 euros en temps normal.

Retrouvez le kit White & Color Ambiance E27 avec pont de connexion à 79 euros sur Amazon

Le kit White & Color Ambiance Lightstrip 2 mètres avec pont de connexion à 85 euros

Marre des éclairages traditionnels ? Ce kit de démarrage est peut-être fait pour vous puisqu’il propose en sus du pont de connexion, non pas des ampoules mais un ruban de LED de 2 mètres. Extrêmement flexible (dans tous les sens du terme), cette source d’éclairage vous permettra d’explorer à l’envi de nouvelles formes d’éclairage dans votre logement. Simple à utiliser, il se colle en un tournemain sur toute surface solide grâce à son ruban adhésif. Il sera aussi possible de le découper pour obtenir des rubans plus petits mais tout aussi fonctionnels (en respectant l’alimentation évidemment), et ainsi l’adapter parfaitement à votre espace.

Pour le Black Friday, Amazon propose ce pack Philips Hue White & Color Lightstrip (2 mètres) qui tombe à 85 euros contre 115 euros habituellement.

Retrouvez le kit White & Color Ambiance Lightstrip 2 mètres avec pont de connexion à 85 euros sur Amazon

Le kit White Ambiance E27 X2 avec pont de connexion à 75 euros

Pour ce troisième kit de démarrage, nous vous proposons de découvrir quelques de chose de plus simple. Ce pack va en effet à l’essentiel en nous proposant bien évidemment un pont de connexion, mais aussi deux ampoules White Ambiance E27. Point de fioritures avec ces deux modèles qui se débarrassent des 16 millions de couleurs pour ne proposer que quatre modes lumineux oscillant entre le blanc et le jaune pour créer des ambiances naturelles propices à la lecture, à la relaxation ou encore la concentration. Si vous souhaitez passer aux ampoules intelligentes simplement, ce pack est fait pour vous.

Vous pourrez découvrir ce kit de démarrage Philips Hue White Ambiance E27 pour 75 euros, soit une vingtaine d’euros de moins que le prix normal, en vous rendant chez Amazon.

Retrouvez le kit White Ambiance E27 X2 avec pont de connexion à 75 euros sur Amazon

Les packs d’extension

Au-delà des kits de démarrage que nous avons regroupés ci-dessus, nous avons aussi repéré quelques offres fort sympathiques portant sur des packs d’ampoules ou de luminaires supplémentaires. De quoi augmenter le nombre de pièces connectées dans votre habitat, ou bien diversifier votre installation grâce à quelques accessoires supplémentaires, comme le variateur d’intensité « Dim Switch ».

Le pack ampoule White & Color Ambiance E27 x2 et White & Color Ambiance E27 à 90 euros

En déboursant 90 euros, vous pourrez obtenir trois ampoules connectées White & Color Ambiance E27, ce qui représente une économie de près de 100 euros par rapport au prix hors Black Friday. Avec leur culot à vis, les ampoules E27 sont capables de s’installer sur la plupart des douilles que vous pourrez rencontrer chez vous. Elles sont aussi capables d’afficher près de 16 millions de couleurs de manière à coller en permanence à l’ambiance que vous souhaitez donner à vos pièces. Ce pack est idéal pour compléter une installation existante.

Retrouvez le pack ampoule White & Color Ambiance E27 x2 et White & Color Ambiance E27 à 90 euros sur Amazon

Le pack White & Color Ambiance Lightstrip 2 mètres et extension 1 mètre à 55 euros

Dans les kits de démarrage, nous vous avons présenté le Lightstrip, un ruban LED flexible qui vous permettra de créer des installations lumineuses originales, laissant libre-court à votre créativité. Si les deux mètres du Lightstrip présent dans ce kit ne vous suffisent pas, sachez qu’Amazon a pensé à vous avec cette offre vous permettant d’acquérir trois mètres de Lightstrip supplémentaires. En effet, vous pourrez découvrir un pack comprenant un ruban de 2 mètres, ainsi qu’une extension d’un mètre supplémentaire.

Le pack Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip 2 mètre et son extension de 1 mètre est disponible au tarif de 55 euros, contre 100 euros en temps normal.

Retrouvez le pack White & Color Ambiance Lightstrip 2 mètres avec extension 1 mètre à 55 euros sur Amazon

Le pack ampoule White & Color Ambiance GU10 avec Dim Switch Télécommande à 100 euros

Si vous avez déjà commencé à équiper votre logement en ampoules connectées, vous pourriez être intéressé par ce pack qui vous permettra d’acquérir, en plus des deux ampoules White & Color GU10 (un modèle adapté aux spots) capables d’afficher 16 millions de couleurs, un commutateur sans fil. En le connectant au pont Hue, vous pourrez utiliser ce commutateur ou vous le souhaitez pour contrôler jusqu’à 50 éclairages Hue. Vous pourrez non seulement allumer et éteindre vos lampes, mais aussi régler leur intensité sans avoir besoin de passer par votre téléphone et l’application Philips Hue.

En allant faire un tour sur Amazon, vous pourrez découvrir ce lot de deux ampoules Philips Hue White & Color Ambiance GU10 avec Dim Switch Télécommande à 100 euros contre 135 euros hors solde.

Retrouvez le pack ampoule White & Color Ambiance GU10 avec Dim Switch Télécommande à 100 euros sur Amazon

Le pack ampoule White Ambiance GU10 et White Ambiance GU10 X2 à 55 euros

Si vous souhaitez équiper entièrement votre domicile en ampoules connectées sans vous ruiner, vous devriez jeter un œil au pack suivant. À l’occasion de ce Black Friday, Amazon vous invite en effet à découvrir un lot de trois ampoules White Ambiance GU10 à 55 euros au lieu de 75 euros habituellement. Ces ampoules destinées aux spots vous permettront de créer des ambiances simples grâce à quatre scénarios prédéfinis (stimulation, concentration, lecture et détente) utilisant des lumières douces oscillant entre le blanc et le jaune.

Retrouvez le pack ampoule White Ambiance GU10 et White Ambiance GU10 X2 à 55 euros sur Amazon

Ne ratez aucune offre du Black Friday

Du 25 novembre jusqu’au lundi 2 décembre et le Cyber Monday, c’est la Black Friday Week sur FrAndroid. Nous vous proposons toute la semaine les meilleures offres sélectionnées par l’équipe FrAndroid Bons Plans. Nous choisissons soit de bons produits, soit de bons prix et bien souvent les deux en même temps.

Pour ne rater aucune offre, vous pouvez vous rendre sur notre article dédié au Black Friday 2019. Il regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter FrAndroid Bons Plans et la page Facebook FrAndroid Bons Plans.