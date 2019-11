La Garmin Forerunner 735XT était vendue au prix fort de 450 euros à son lancement. Pour le Black Friday, la montre connectée préférée des sportifs est actuellement remisée à 179 euros sur Amazon, soit une économie de 270 euros (ou une remise de 60 %) sur son prix d’origine.

La Garmin Forerunner 735XT est une montre connectée pensée pour les sportifs et les sportives. Robuste, elle vous suivra pendant toutes vos activités sportives, même à la piscine. À coup sûr un fidèle compagnon que vous ne voudrez pas enlever de votre poignet, d’autant plus que son autonomie est plutôt confortable. Vous hésitez encore ? Elle est aujourd’hui en promotion à moins 60 % pour le Black Friday.

La Garmin Forerunner 735XT en bref

Son analyse poussée des différentes données collectées

Son autonomie plutôt confortable

On peut nager avec !

Au lieu de 450 euros à son lancement, la montre connectée Garmin Forerunner 735XT est aujourd’hui disponible à 179 euros sur Amazon à l’occasion des promotions liées au Black Friday.

Retrouvez la Garmin Forerunner 735XT à 179 € sur Amazon

La Garmin Forerunner 735XT en détail

La Garmin Forerunner 735XT est un peu la Rolls-Royce des montres connectées pour sportifs, mais clairement plus abordable aujourd’hui. Son design pourtant pensé pour résister à l’effort reste tout de même élégant. Un bon point donc.

On apprécie surtout ses capacités de mesures particulièrement poussées. La montre va jusqu’à analyser votre façon de pédaler, de nager (oui, vous pouvez nager avec) ou de courir pour en faire un rapport précis. Avec des fonctions d’analyses cardiaques, la Forerunner 735X aide également à la récupération.

Appairée en Bluetooth à votre smartphone via l’application Garmin Mobile Connect, la montre ne se contentera pas d’envoyer vos statistiques. Elle permet également de partager son expérience en ligne avec Live Track. Évidemment, elle reçoit aussi les notifications pour les appels, SMS et mails, et même gérer la musique pendant vos sessions sportives.

La Garmin Forerunner 735X possède enfin une autonomie de 15 jours en mode montre basique, et 15 heures avec la fonction GPS activée selon le constructeur.

