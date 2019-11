Apple n’échappe pas au Black Friday. Son flagship de l’année dernière, l’iPhone XS, est disponible sur Cdiscount pour 739,99 euros. Si vous souhaitez vous procurer un smartphone Apple « haut de gamme », c’est le moment.

Les produits Apple « haut de gamme » sont chers, c’est un fait, mais pendant le Black Friday, certains le sont moins. C’est le cas de l’iPhone XS qui profite de 370 euros de réduction chez Cdiscount, passant de 739,99 à 1099,99 euros.

L’iPhone XS en bref

Un très bel écran

Des performances au top

Des photos presque parfaites

L’iPhone XS est disponible pour 739,99 euros chez Cdiscount dans version Gris sidéral avec 64 Go de stockage interne au lieu de 1099,99 euros, avec le code 10BLACK (s’il est est toujours disponible quand vous lirez cet article) vous aurez aussi 10 euros de réduction supplémentaire, faisant passer l’iPhone à 729,99 euros.

Retrouvez l'iPhone XS pour 729,99 euros chez Cdiscount

10BLACK

L’iPhone XS en détail

Les iPhone d’Apple font partie chaque année des meilleurs smartphones qui sortent. Même après plusieurs années, certains modèles restent toujours aussi fiable. Alors qu’il a fêté ses un an il y a tout juste deux mois, l’iPhone XS figure toujours parmi le top des téléphones pour de très bonnes raisons.

Niveau design, on est dur de la qualité Apple, la marque américaine est une experte dans ce domaine et le prouve encore avec ce produit. Seul hic, l’encoche à l’avant qui peut en rebuter certains mais qui intègre les capteurs pour FaceID et l’appareil photo avant.

L’écran 5,8 pouces est composé d’une dalle OLED d’une définition de 2436 x 1125 pixels de toute beauté. La luminosité, le contraste et les angles de vision font de cet écran son indéniable point fort. On a juste un petit problème de colorimétrie qui manque un peu de chaleur.

L’iPhone est toujours une bête de performances, le XS n’y fait pas abstraction et offre une expérience d’utilisation fluide que ce soit en utilisation classique ou intensive. L’autonomie est assez bonne et permet de durer toute un journée sans gros soucis, il manque juste un chargeur rapide dans la boite pour être parfait.

Enfin, on sait tous qu’Apple est un expert en photos sur smartphone. L’iPhone XS est un cador de la photo avec à l’arrière un double capteur dont un qui offre un zoom optique x2. Les clichés sont de grande qualité tout comme la partie vidéo où les smartphones Apple n’ont pour l’instant presque aucune concurrence.

