Il est temps d’augmenter — drastiquement — la capacité de stockage de votre PC ! Le disque dur Seagate Barracuda 8 To profite d’une belle promotion, passant de 249 euros à 159 euros.

Vous commencez à recevoir le message fatidique du « stockage saturé » sur votre ordinateur ? C’est peut-être qu’il est temps d’augmenter la capacité de son disque dur. Avec 8 To de stockage disponible, le disque dur Barracuda de Seagate devrait bien faire l’affaire. Avec autant d’espace, il sera difficile d’avoir plus d’appétit… qu’un Barracuda. Durant le Cyber Monday, Cdiscount baisse son prix à 159 euros contre environ 200 habituellement.

Le disque dur Seagate Barracuda 8 To en bref

Énorme capacité de stockage

Savoir-faire de Seagate

Compatible baie 3.5″

Le disque dur Seagate Barracuda 8 To est disponible chez Cdiscount au prix de 159 euros.

Retrouvez le disque dur Seagate Barracuda 8 To pour 159,99 euros chez Cdiscount

Le disque dur Seagate Barracuda 8 To

Seagate est réputé depuis plusieurs années pour la qualité de ses disques durs, utilisés par des particuliers comme des professionnels. Il est donc logique de penser à eux pour augmenter la capacité de stockage de son PC. Avec 8 To, la plupart des utilisateurs auront largement de quoi stocker leurs jeux les plus lourds ou leurs projets de montage vidéo, etc.

Il reste un HDD et non pas un SSD ce qui ne lui permet pas une vitesse de transfert et de démarrage de logiciels ou de système aussi important, mais il reste très performant avec 7200 tours/minute et un débit de transfert externe de 600 Mo/s et 190 Mo/s de transfert interne avec un temps de latence moyen de 6 ms.

Compatible avec l’interface SATA de 6 Gb/s et la baie 3.5″, il est donc compatible avec la technologie d’interface et de baie la plus répandue dans les PC modifiables soi-même. Vous ne devriez donc pas avoir à chercher un adaptateur supplémentaire pour le connecter.

Le disque dur Seagate Barracuda 8 To est disponible chez Cdiscount au prix de 159 euros.

Retrouvez le disque dur Seagate Barracuda 8 To pour 159 euros chez Cdiscount