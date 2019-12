Seulement 15 centimes le Go pour le SSD portable et compact de SanDisk

Vous souhaitez acquérir un SSD compact pour transporter facilement vos données ? Ne cherchez plus : le SSD portable SanDisk Extreme 500 Go de la taille d'un porte-clé est remisé à 79 euros sur Amazon.

Les SSD ne sont pas uniquement plus rapides que les HDD, mais aussi beaucoup plus compact. Pour preuve, la référence SanDisk Extreme d’une capacité de 500 Go pèse 40 grammes seulement et ne mesure pas plus de 10 cm de long. Des dimensions idéales pour se faufiler facilement dans une poche de pantalon, ou dans un sac à main. Il est même équipé d’une accroche pour un mousqueton.

En bref

Un SSD ultra compact pour faciliter le transport

Des débits élevés, environ 500 Mo/s

La compatibilité USB C

Au lieu 90 euros en temps normal, le SSD portable SanDisk Extreme de 500 Go est aujourd’hui disponible à 79 euros sur Amazon. Si vous souhaitez le trouver sous le sapin, sachez que la livraison est garantie avant Noël.

Ne vous fier pas à sa petite taille, le SSD SanDisk Extreme possède une grosse capacité de stockage, à savoir 500 Go. Le débit est d’ailleurs plus que correct, estimé à environ 500 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture. Il propose tout de même une vitesse de transfert 10 fois supérieure à un disque dur classique. De plus, il est compatible USB-C. On trouve dans la boîte un câble de 16 centimètres et même un adaptateur vers USB-A.

Comme dit précédemment, le SSD de SanDisk est d’une compacité étonnante. Il ne mesure que 9,6 x 4,9 x 0,9 cm pour 40 grammes seulement. Un côté indéniablement pratique au quotidien pour transporter le SSD partout avec soi. Il peut se faufiler aisément dans une poche, et même s’accrocher à votre trousseau de clés grâce à sa petite encoche.

Son design est plutôt mignon, il est d’ailleurs recouvert d’une texture en gomme pour éviter de glisser quand il est posé sur une surface inclinée. De plus, notez qu’il est certifié IP55 pour résister aux éclaboussures et à la poussière.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des SSD externes.