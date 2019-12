Ce SSD 480 Go vous coûtera moins de 10 centimes le Go

Déjà passé dans nos colonnes, le SSD interne Kingston de 480 Go s'affiche à nouveau 47 euros sur Amazon, soit moins de 10 centimes le Go. Ce n'est pas une grosse promo, mais si vous aviez besoin d'un SDD.

Ce n’est pas la première fois que nous partageons un bon plan sur ce SSD Kingston, il retombe aujourd’hui à 46 euros seulement. C’est presque le prix le plus bas constaté jusqu’à maintenant. Même s’il ne faut pas se mentir la promotion n’est que de quelques euros par rapport aux prix de ces dernières semaines. Toutefois, si vous aviez besoin d’un SSD, c’est sans doute l’occasion de craquer.

En bref

Moins de 10 cts le Go

mais toujours la solidité d’un SSD en général

et toujours beaucoup plus rapide qu’un HDD

Ne cherchez pas, ce SSD est tout ce qu’il y a de plus classique. Un format 2,5 pouces pour se loger facilement à l’intérieur d’une tour PC ou d’un laptop, mais pas des ultrabooks qui sont trop fins. Il propose une capacité de 480 Go, amplement suffisant pour installer un système d’exploitation et quelques jeux ou applications gourmandes comme Photoshop, même s’il faudra sûrement conserver un ancien HDD pour y stocker toutes vos données (photos, vidéos, etc.).

Sa vitesse est classique elle aussi pour une SSD : environ 500 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture, soit une dizaine de fois plus rapide qu’un disque à plateaux classique. Notez qu’il est garanti un an par Kingston. Vous trouverez également une version 960 Go à 98 euros. Il remplacera très bien le vieux disque 500 Go de votre PS4 pour sa dernière année avant l’arrivée de la PS5.