Pour continuer à utiliser Windows 10, voici combien ça vous coûtera

Windows 10 refuse de mourir, mais sa survie aura un prix. Microsoft vient d’annoncer son programme ESU pour les particuliers, une première dans l’histoire de Windows.

Dès le 14 octobre 2025, Windows 10 (version 22H2), le système d’exploitation le plus utilisé au monde, entrera officiellement dans sa phase de fin de vie. Face à cette échéance, Microsoft propose, pour la première fois de son histoire, une solution payante permettant aux particuliers de prolonger la durée de vie de leur système.

Une décision qui fait débat

30 dollars (environ 28 euros) par an pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité. Microsoft va faire payer pour la sécurité informatique, ce qui est une aberration pour les utilisateurs qui ne peuvent pas migrer vers Windows 11 en raison de limitations matérielles.

Le programme ESU (Extended Security Updates) n’est pas nouveau en soi, mais c’est la première fois qu’il s’ouvre aux particuliers. Jusqu’ici réservé aux entreprises, ce service permettra aux utilisateurs de continuer à recevoir des correctifs de sécurité essentiels, sans pour autant bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Les zones d’ombre du programme

Plusieurs points restent encore flous dans cette annonce. Microsoft n’a pas clairement indiqué si le tarif de 30 dollars s’appliquera par an pendant les trois années potentielles du programme, ou s’il s’agit d’un forfait unique limité à un an. De plus, les prix en Europe n’ont pas été communiqués.

Le calendrier lui-même reste vague : si la date de fin du support est bien fixée à octobre 2025, Microsoft n’a pas encore précisé quand exactement les utilisateurs pourront s’inscrire au programme ESU.

Il est également important de noter que ce programme ne constitue qu’un sursis temporaire. Au plus tard en octobre 2028, les utilisateurs devront faire face à un choix : soit upgrader leur matériel pour passer à Windows 11 (ou son successeur), soit accepter d’utiliser un système non sécurisé. Pour rappel, Windows 11 a des exigences matérielles plus élevées que son prédécesseur.

Avant de vous lancer dans la migration, il convient donc de vérifier que votre ordinateur est compatible avec Windows 11. Pour cela, vous pouvez utiliser l’outil de vérification de compatibilité proposé par Microsoft sur son site d’assistance. Si votre ordinateur est compatible, vous pourrez alors télécharger et installer Windows 11 en suivant les instructions fournies par Microsoft.

