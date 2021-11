Windows 10 : les mises à jour ralentissent, le déploiement de Windows 11 accélère

Le rythme des mises à jour de Windows 10 va ralentir, alors que Microsoft se tourne de plus en plus vers Windows 11 et son déploiement.

Les mises à jour deux fois par an pour Windows, c’est de l’histoire ancienne. Depuis les débuts de Windows 10 en 2015, Microsoft propose deux mises à jour majeures de son système chaque année. La recette a tout de même évolué au fil du temps pour devenir une mise à jour majeure ajoutant beaucoup de nouveautés et une mise à jour de fin d’année moins importante apportant tout de même quelques modifications.

Désormais, Microsoft a confirmé qu’il n’y aurait plus qu’une seule mise à jour significative par an pour Windows 10. La firme avait déjà fait la même annonce pour Windows 11. Au-delà des particuliers qui pourront être soulagés de moins passer par le téléchargement et l’installation d’une mise à jour lourde ; ces mesures visent surtout les entreprises qui devaient gérer ce cycle très rapide d’une mise à jour tous les six mois.

John Cable, en charge de ce sujet chez Microsoft, explique que la prochaine mise à jour de Windows 10 est prévue pour la seconde moitié de 2022.

Quelles nouveautés pour ces mises à jour ?

Microsoft a annoncé la sortie de Windows 10 21H2, la dernière mise à jour en date pour Windows 10. Les nouveautés concernent essentiellement les entreprises avec tout de même le support de l’accélération GPU pour les taches applicatives du Windows Subsystem for Linux (WSL).

On peut donc se demande ce que nous réserve Microsoft pour les prochaines mises à jour majeures de Windows 10. La fin du support du système est prévue pour le 14 octobre 2025. En dehors des mises à jour, Microsoft a récemment lancé le déploiement du nouveau Microsoft Store découvert avec Windows 11.

Le déploiement de Windows 11 s’accélère

Et les premiers retours sur Windows 11 semblent assez positifs pour pousser Microsoft à accélérer le déploiement comme l’annonce John Cable.

Compte tenu de l’expérience positive du déploiement de la mise à jour et des commentaires des utilisateurs que nous avons reçus jusqu’à présent, nous accélérons le rythme du déploiement plus rapidement que nous ne l’avions prévu. Nous rendons maintenant la mise à niveau Windows 11 plus largement disponible pour les appareils Windows 10 admissibles.



Il est déjà possible d’installer la mise à jour vers Windows 11 sur un PC compatible sans attendre le déploiement. On peut aussi télécharger et installer le système à zéro pour une installation fraiche.

