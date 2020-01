Soldes : notre TOP 3 des offres smartphones encore disponibles

Les soldes sont l'occasion pour les e-commerçants de proposer des produits stars avec de très belles remises. Si vous voulez profiter de l'événement pour changer de smartphone, nous avons réuni les 3 meilleures offres smartphones du moment. Il s'agit à la fois d'excellents produits que nous avons testé, que nous pouvons recommander les yeux fermés et qui profitent de baisses tarifaires réellement intéressantes.

Xiaomi Mi A2 : l’ancien meilleur élève du label Android One tombe à 149 euros

Le Xiaomi Mi A2 est un smartphone qui fait tout dans la simplicité. Pour commencer, son design se veut très classique avec un écran IPS LCD de 5,99 pouces, lequel n’hésite d’ailleurs pas à faire l’impasse sur l’encoche, contrairement à son petit-frère le Mi A2 Lite. Avec ses bords légèrement arrondis et son ratio 18:9, la préhension du téléphone est très bonne. C’est quand même plus important que le design, non ?

En faisant partie du label Android One, il propose évidemment une expérience utilisateur épurée et simplifiée qui satisfera sans aucun doute les allergiques aux interfaces trop encombrées. Enfin, c’est surtout la promesse des mises à jour régulières et sur le long terme (2 ans pour les mises à jour majeures et 3 pour la sécurité). Le tout tourne de manière très fluide grâce à un Snapdragon 660 qui n’a pas pris une seule ride. Cette puce peut même, encore aujourd’hui, faire tourner quelques jeux 3D.

En ce qui concerne le reste de ses caractéristiques, on retrouve un double capteur 12 + 20 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels pour la partie photo, ainsi qu’une batterie de 3 000 mAh qui lui confère une autonomie se situant dans la moyenne (soit une journée entière). Le port USB-C est également de la partie !

En 2020, cela reste un excellent smartphone accessible pour ceux qui veulent une expérience Android Pure (et on vous comprend !).

Au lieu de 269 euros lors de son lancement, le modèle 3+32 Go du Xiaomi Mi A2 est aujourd'hui disponible à 149 euros sur Darty, soit une réduction de 120 euros sur son prix d'origine. La version 64 Go est aussi disponible en pack avec une enceinte bluetooth et une protection d'écran pour 179 euros.

Samsung Galaxy A70 : grand smartphone à petit prix pendant les soldes

Si le Samsung Galaxy A70 propose le même design soigné et agréable en main que la majorité des smartphones de la gamme A, il a néanmoins une particularité importante : une dalle Super AMOLED qui propose une large diagonale de 6,7 pouces. Pour avoir un ordre d’idée, il possède grosso modo le même gabarit que l’imposant OnePlus 7 Pro. Cette taille d’écran est alors idéale pour dévorer du contenu en tout genre. Seul problème : il est difficilement manipulable à une seule main, même si l’interface One UI aide beaucoup sur ce type de format. Sous la dalle se cache aussi un capteur d’empreintes plutôt efficace.

Contrairement au Galaxy A50 qui embarque un SoC Exynos 9610 et 4 Go de mémoire vive, ce modèle grand format est plus performant grâce à l’intégration de la puce Snapdragon 675 épaulée par 6 Go de mémoire vive. Tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide, cette configuration permet également des lire quelques jeux 3D — dont Fortnite mobile — même s’il ne faut pas espérer jouer dans les meilleures conditions graphiques.

Dans l’ensemble, son module triple capteurs de 32 + 8 + 5 mégapixels apporte une polyvalence appréciable, en passant par l’ultra grand-angle et le mode portrait, par exemple. En revanche, il n’atteint pas la qualité d’un Pixel 3a vendu quasi au même prix. Cependant, là où le smartphone coréen va faire beaucoup mieux que celui de Google, c’est au niveau de l’autonomie. Avec sa batterie de 4 500 mAh (contre 3 000 pour son concurrent américain), il peut facilement tenir 2 journées entières avant d’afficher un 0 %.

Au lieu de 409 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A70 est aujourd'hui disponible à 329 euros sur Amazon, soit une économie de 80 euros sur son prix d'origine.

Samsung Galaxy Note 10 : le flagship de la fin d’année à 650 euros

Le Galaxy Note 10 est la dernière itération du flagship de Samsung et reste l’un des meilleurs smartphones — si ce n’est le meilleur — sortis en seconde partie de 2019. On a d’ailleurs là le seul terminal haut de gamme avec un stylet, c’est l’intérêt premier de la gamme Note.

Son design respire le haut de gamme, son écran quasi borderless poinçonné est clairement magnifique, Samsung prouve encore son savoir-faire en la matière. Son dos en verre permet au smartphone de supporter la charge sans fil rapide et abrite le triple module photo. Le smartphone est propulsé par la puissante puce Exynos 9825 et 8 Go de mémoire vive, couplé à 256 Go de stockage interne.

Le Samsung Galaxy Note 10 n’intègre pas juste un stylet pour « faire joli ». Il offre de nombreuses fonctionnalités comme la prise de notes à la main, permet de contrôler le smartphone sans toucher à l’écran et de prendre des photos à distance par exemple.

Le Samsung Galaxy Note 10 est disponible à 650 euros au lieu de 959 euros.

