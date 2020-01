La PS4 Pro et la Nintendo Switch chutent au même prix pour les soldes 2020

Pendant les soldes d'hiver, la PlayStation 4 Pro et la (nouvelle) Nintendo Switch descendent au même prix grâce au code promo MOINS25E sur Cdiscount. Bien différentes, mais tout aussi intéressantes, les deux consoles japonaises sont disponibles à un prix de 275 euros chacune.

D’un côté, nous avons la Nintendo Switch. Une console hybride pour jouer où l’on veut et quant on veut. De l’autre, nous avons la PlayStation 4 Pro. La machine surboostée de Sony pour jouer en (presque) 4K dans son salon. En tant que joueurs ou joueuses, ces deux machines sont indispensables. Vous pouvez aujourd’hui ajouter l’un ou l’autre à votre collection, sans que le prix soit un facteur de décision.

Les offres en un clin d’œil :

La Nintendo Switch à 275 euros

On ne présente plus la Nintendo Switch, qui est un véritable succès pour la firme de Kyoto. Il est toutefois indispensable de préciser qu’il s’agit de la nouvelle version de la console hybride. Elle apporte son lot d’améliorations, en commençant avec la puce Tegra X1, désormais gravée en 16 mm pour économiser plus d’énergie qu’auparavant. Son autonomie est alors largement rehaussée par rapport au modèle de 2017.

La dernière version de la Switch embarque également un nouvel écran. Il est plus lumineux que l’ancien (318 nits contre 291 nits) et surtout mieux calibré (6 757 K contre 7 200 K, sachant que l’idéal se trouve à 6 500 K). Voilà qui offre donc une meilleure lisibilité en plein soleil et des couleurs plus contrastées.

En bref

Le concept hybride toujours aussi séduisant en 2020

L’autonomie améliorée et la chauffe mieux gérée

Le nouvel écran plus lumineux et mieux calibré

Au lieu de 299 euros, la Nintendo Switch passe à 275 euros en utilisant le code promo MOINS25E sur Cdiscount.

La PlayStation 4 Pro à 275 euros

On ne présente plus PlayStation 4 également, la console de salon la plus vendue de sa génération. La version Pro est toutefois un modèle survitaminé par 4,2 téraflops de puissance (contre 1,84 sur la PS4/PS4 Slim) et 8 Go de mémoire vive. Elle offre la possibilité de jouer aux jeux en (presque) 4K à 30 fps ou en Full HD à 60 fps, le tout avec un joli traitement HDR. Évidemment, tout cela n’a de sens que si vous avez un téléviseur compatible à la maison.

Depuis 2013, autant dire que le catalogue de jeux est immense chez PlayStation. Sony est également un champion des exclusivités, en passant par les excellents, Spider-Man, Death Stranding, God of War ou encore Gran Turismo. De plus, ce n’est pas un achat en vain en 2020 malgré l’arrivée de la nouvelle génération de console à la fin de l’année. La PS4 va accueillir encore de belles perles cette année, avec notamment Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077 ou encore The Last of Us Part 2.

En bref

Tous les jeux en 4K (ou presque)

Un traitement HDR de toute beauté

Un énorme catalogue de jeux, et d’autres titres sont à venir

Au lieu de 399 euros (hors période promotionnelle), la PlayStation 4 Pro est proposée à 299 euros sur Cdiscount, et passe à 275 euros avec le code promo MOINS25E.

