La microSD Samsung EVO Plus 512 Go passe à 69 euros pour les soldes 2020

Si vous enregistrez souvent des vidéos en 4K, une microSD à grande capacité est plus que nécessaire. Celle de Samsung, la EVO Plus de 512 Go, est remisée à 69 euros pendant les soldes d'hiver 2020. C'est beaucoup mieux que les 290 euros annoncés à sa sortie.

À son lancement en fin d’année 2018, la EVO Plus 512 Go était la première microSD d’une telle capacité pour Samsung. De ce fait, elle était vendue à un tarif tout simplement exorbitant. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas pendant les soldes d’hiver 2020. Son rapport capacité/prix devient même excellent pour 13 centimes le Go.

En bref

Une capacité de stockage énorme, pour une microSD

La classe 10 / UHS 3 pour filmer et enregistrer en 4K

Une conception robuste avec une garantie de 10 ans

Annoncée à 290 euros, puis vendue pour une centaine d’euros, la microSD EVO Plus 512 Go de Samsung est aujourd’hui remisée à 69 euros sur Cdiscount.

En savoir plus 👇

La microSD EVO Plus 512 Go possède une vitesse de lecture allant jusqu’à 100 Mo/s et une vitesse d’écriture allant jusqu’à 90 Mo/s. Elle n’est en revanche pas certifiée A1, ce qui signifie que les performances, notamment en termes d’IOPS, ne sont pas garanties pour lancer les applications depuis votre smartphone/tablette. Cela n’empêche en revanche en aucun cas l’installation d’applications sur la microSD.

La carte de stockage de Samsung est davantage conçue pour enregistrer et conserver vos plus beaux souvenirs. Avec sa classe 10 / UHS 3, elle est capable de supporter l’enregistrement de vidéos en 4K, ainsi qu’en Full HD. Elle est donc parfaite pour votre smartphone premium, mais aussi pour votre appareil photo ou votre caméra d’action. De plus, le transfert des photos/vidéos (ou autres) vers un PC est facilité grâce à l’adaptateur SD fourni avec.

La gamme EVO Plus a également la particularité de proposer des microSD qui peuvent endurer les pires épreuves. Elle est certifiée IPX7 et résiste aux températures extrêmes, à la force magnétique ainsi qu’aux rayons X. Pour couronner le tout, elle est garantie pendant 10 ans par Samsung.

Pour comparer cette microSD avec d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures cartes microSD en 2020.

