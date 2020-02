Jamais une GoPro n’a été aussi abordable que la Hero7 White à 149 euros

La GoPro Hero7 White n’est peut-être pas la plus aboutie des action cam du constructeur californien, mais elle a le mérite d’être la plus abordable. On la trouve aujourd’hui à moins de 150 euros avec Acheter sur Google grâce au code promo FEVRIER15.

Oui, nos smartphones arrivent déjà à capturer de très beaux souvenirs, mais le seul problème est que l’on veut prendre soin de cet objet si précieux qui contient absolument TOUTE notre vie. Avec une caméra d’action, ce problème ne se pose pas puisqu’elle est conçue pour résister à de nombreuses épreuves difficiles. Pour moins de 150 euros aujourd’hui, la Hero7 White est effectivement capable de vous suivre dans vos aventures les plus folles, que ce soit dans la mer, sur terre ou dans les airs.

En bref

Sa capacité à filmer jusqu’en 1440p à 60 fps

Le système de stabilisation vidéo très efficace

Son étanchéité jusqu’à 10 mètres sans protection

Au lieu de 219 euros, la caméra GoPro Hero7 White est aujourd’hui affichée à 169 euros avec Acheter sur Google via la boutique Boulanger, puis passe à 149 euros avec le code promo FEVRIER15.

Pour en savoir plus 👇

La GoPro Hero7 se décline en trois modèles : Black, Silver et White. Aujourd’hui, c’est le dernier modèle cité qui va nous intéresser. Il a la particularité d’offrir l’expérience GoPro à prix réduit, même si ce n’est pas la plus performante des références disponibles. Pas de format 4K, la caméra d’action est tout de même capable de filmer jusqu’en 1440p à 60 images par seconde. Le résultat est très beau à regarder, d’autant plus que la stabilisation vidéo est plus qu’honorable. Elle ne possède pas toutes les fonctionnalités premium de la Black, mais apporte quelques modes bien sympathiques, comme le Slow Motion par exemple.

La caméra Hero7 White n’est pas conçue uniquement pour prendre facilement de belles vidéos en Full HD, mais aussi pour capturer des photos en 10 mégapixels. L’image est suffisamment fine et précise et on retrouve l’effet fish-eye propre à la marque ainsi qu’un mode prise de photo en continu à raison de 15 images par seconde.

Enfin, son format (62,3 x 44,9 x 28,3 mm) est toujours aussi compact pour tenir aisément dans la main. L’écran d’état à l’avant n’est pas présent, mais l’écran tactile derrière est bien là pour visionner vos contenus et pour cadrer efficacement vos différents plans. Elle est également équipée d’un port USB-C et propose une autonomie confortable, estimée à plus de 100 minutes d’enregistrement vidéo.

