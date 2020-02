DJI Ryze Tello : 30 % de remise sur le plus mignon des minis drones

Le DJI Ryze Tello surprend par sa facilité d’utilisation et la qualité de ses photos/vidéos, d’autant plus pour son petit prix aujourd’hui. Cet excellent midi drone descend à 75 euros grâce au code promo BR15 sur Cdiscount, contre 109 euros à son lancement.

Conçu par DJI, en partenariat avec la start-up chinoise Ryze, le drone DJI Ryze Tello est sans aucun doute le meilleur mini drone à moins de 100 euros du marché. Destiné aux novices, il est facile à piloter et permet de prendre instantanément du plaisir lors d’une session de vol. Les pilotes plus confirmés seront également surpris par ses nombreuses fonctionnalités.

En bref

Sa facilité d’utilisation

Ses diverses fonctionnalités

Son système de stabilisation vidéo

Le design du Spark en encore plus compact

Au lieu de 109 euros, le DJI Ryze Tello est aujourd’hui affiché à 89 euros sur Cdiscount, puis passe à 75 euros en utilisant le code promo BR15. Cela représente une remise totale d’environ 30 % sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus 👇

Avec sa petite taille (9,80 x 9,25 x 4,10 cm), le plus accessible des drones de DJI se veut particulièrement compact pour tenir facilement dans une main. Cependant, ne prenez pas le Ryze Tello pour un simple jouet, car il embarque des fonctionnalités dignes des plus grands. Il propose notamment le décollage et l’atterrissage automatique, un mode de vol autonome, la possibilité de faire des flips (rotations) dans les airs, de voler en cercle ou de haut en bas, et bien plus encore. Il est par ailleurs très facile à contrôler via l’application dédiée sur smartphone (disponible sur iOS et Android).

Il peut voler pendant 13 minutes environ et peut atteindre une vitesse de 8 mètres par seconde, mais attention à la portée maximale avec votre smartphone. En se connectant via Wi-Fi, vous pouvez théoriquement le piloter jusqu’à 100 mètres de distance. Pour aller plus loin, il faudra passer par l’achat d’une télécommande. Côté photo/vidéo, il embarque une caméra de 5 mégapixels qui permet de prendre des photos avec de belles couleurs, avec une plage dynamique bien retranscrite lorsque les bonnes conditions sont réunies. Il est également capable de filmer en qualité HD – 720p – à 30 images par seconde. Toutes proportions gardées, la qualité est au rendez-vous, notamment au niveau de la stabilisation électronique. Elle est de très bonne facture pour le prix, nous l’utilisons régulièrement et on peut en témoigner.

Ce drone n’est pas seulement un divertissement, mais présente également un caractère éducatif, aussi bien pour les enfants que les adultes. Il peut être programmé avec Scratch, un système de codage à base de blocs développé par le MIT, idéal pour apprendre les bases de la programmation. Il est possible d’exécuter des configurations de vol et bien plus encore. Les pilotes les plus avancés peuvent programmer le DJI Tello grâce à un SDK (kit de développement) plus sophistiqué, et peuvent également créer des accessoires personnalisés.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé sur le DJI Ryze Tello.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de voler encore et toujours plus loin, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs drones en 2020.