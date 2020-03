Amazon déstocke ses liseuses Kindle avant l’arrivée du printemps

Concurrente directe de Kobo by Fnac, la liseuse Kindle d’Amazon profite aujourd’hui d’une belle promotion. On retrouve les modèles classiques et Paperwhite avec des remises allant jusqu’à 25 % de réduction. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Les beaux jours arrivent bientôt et l’on vous imagine dès maintenant en terrasse, dans les parcs, ou sur la plage, à prendre votre dose de vitamine D grâce au soleil. Vous serez tranquillement en train de lire votre bouquin préféré et vous penserez « Qu’est-ce que j’ai bien fait d’acheter cette liseuse avec 25 % de réduction ». Oui ! Mesdames et messieurs ! Oui ! Vous pouvez d’ores et déjà nous dire merci de participer aussi activement à votre bonheur.

En bref

L’écran e-ink qualité papier

L’autonomie très confortable

Les options de personnalisation

Plus sérieusement, la liseuse Kindle d’Amazon est aujourd’hui disponible à deux prix différents : 59 euros avec offres spéciales (au lieu de 79) et 69 euros sans offres spéciales (au lieu de 89). On retrouve également le modèle Paperwhite — plus fin, plus léger, plus autonome et dorénavant résistant à l’eau — à partir de 109 euros (au lieu de 129).

Pour en savoir plus 👇

La liseuse Kindle est la concurrente directe de Kobo by Fnac. Elle embarque un écran e-ink sans reflets et rétroéclairé de 6 pouces affichant une définition de 167 ppp, ce qui offre la même qualité qu’une page imprimée sur du papier. Elle intègre 4 Go (de 8 à 32 Go pour le modèle PaperWhite) afin de stocker l’ensemble de votre collection d’e-books, lesquels sont téléchargeables directement en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle. Ce dernier propose plus de 5 millions de références.

Cette liseuse propose également quelques fonctionnalités intéressantes pour personnaliser l’expérience utilisateur. Par exemple, vous pouvez accéder à la fonction « vocabulaire interactif » pour recueillir automatiquement tous les mots recherchés dans le dictionnaire, ou encore ajuster la taille de la police pour limiter la fatigue des yeux.

La liseuse Kindle offre enfin de nombreuses heures de lecture avec sa batterie qui permet de tenir 6 semaines sans la recharger, à raison de 30 minutes d’utilisation par jour. De plus, et si vous êtes déjà membre Amazon Prime, vous pourrez lire gratuitement grâce à un accès en illimité a des milliers de titres.

Nous n’avons pas testé ce modèle, mais le Kindle Paperwhite. Retrouvez notre test complet si vous avez besoin de plus d’informations.

Découvrez notre guide d’achat

