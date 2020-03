Cette PS4 Pro en promotion sera bientôt votre principale source de distraction

La PlayStation 4 Pro est aujourd’hui en forte promotion sur Cdiscount, puisqu’on la trouve aujourd’hui à 299 euros au lieu de 399. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

La nouvelle génération de consoles devrait arriver en cette année 2020, mais il y a de fortes chances que le coronavirus (COVID-19) repousse la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. C’est donc aujourd’hui le moment de s’équiper à petit prix, car la PlayStation 4 Pro a définitivement encore de beaux jours devant elle.

En bref

Tous les jeux en 4K (ou presque)

Avec un traitement HDR de toute beauté

Et un catalogue de jeux qui continue de s’étoffer en 2020

Au lieu de 399 euros habituellement, la console PlayStation 4 Pro (1 To) descend à 299 euros sur Cdiscount, soit une économie de 100 euros sur le prix d’origine de la console surboostée de Sony.

Pour en savoir plus 👇

On ne présente plus la PlayStation 4, la console de salon la plus vendue de sa génération. La version Pro est toutefois un modèle survitaminé par 4,2 téraflops de puissance (contre 1,84 sur la PS4/PS4 Slim) et 8 Go de mémoire vive. Elle offre la possibilité de jouer aux jeux en (presque) 4K à 30 fps ou en Full HD à 60 fps, le tout avec un joli traitement HDR. Évidemment, tout cela n’a de sens que si vous avez un téléviseur compatible à la maison.

Depuis 2013, autant dire que le catalogue de jeux est immense chez PlayStation. Sony est également un champion des exclusivités, en passant par les excellents, Spider-Man, Death Stranding, God of War ou encore Gran Turismo. De plus, la PS4 Pro n’est pas un achat en vain en 2020 malgré l’arrivée prochaine de la nouvelle génération, d’autant plus qu’elle partagera de nombreux jeux en communs avec la PS5 — du moins pendant ses premières années d’existence.

Enfin, la PS4 va également accueillir encore de belles perles cette année, avec notamment Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077 ou encore The Last of Us Part 2.

