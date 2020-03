Les PS5 et Xbox Series X seraient retardées pour éviter la flambée des prix.

Un cabinet d'analyses indique que les PlayStation 5 et Xbox Series X ont toutes les chances de voir leur sortie retardée à cause du coronavirus. Une telle décision permettrait en effet d'éviter une hausse trop forte du prix de vente.

La Sony PlayStation 5 et la Microsoft Xbox Series X ont vu de nombreuses informations et rumeurs circuler à leur sujet. Les deux futures consoles de jeux vidéo devraient en effet s’affronter ardemment sur le marché dès qu’elles sortiront. D’ailleurs, tout indiquait des commercialisations pour la fin de l’année 2020 pour les deux produits.

Toutefois, DFC Intelligence, un cabinet d’analyses spécialisé dans l’industrie du jeu vidéo, indique que les dates de sortie de la PS5 et de la Xbox Series X vont très probablement être reportées en raison des risques posés par la pandémie du coronavirus (COVID-19).

Le coronavirus est susceptible d’avoir un impact majeur à court terme sur la livraison des deux plateformes. Il est fort probable que l’une des deux ou les deux ne seront pas lancées en 2020. Si les plateformes sont lancées, l’offre sera probablement limitée et les prix initiaux pourraient être plus élevés que prévu.

À cet égard, les prix officiels des deux consoles n’ont pas encore été communiqués, mais nous nous attendions déjà à une hausse conséquente des tarifs pour la PS5 et la Xbox Series X. Une augmentation de la note pourrait être accueillie très froidement de la part des consommateurs, même si c’est dû aux difficultés d’approvisionnement.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

L’offre et la demande

Une amélioration prochaine de la situation ne changerait pas grand-chose à ce constat explique DFC Intelligence. « Actuellement, l’économie est dans un état d’incertitude sans précédent. Même si la situation s’éclaircit dans quelques semaines, la capacité à fabriquer et à commercialiser un nouveau système de jeu haut de gamme a déjà été gravement affectée », écrit en effet le cabinet.

Pour aller plus loin

Comment calculer la puissance d'une console

Pour Sony et Microsoft, il y aurait toutefois une bonne nouvelle. DFC Intelligence prévoit une demande « plus forte que jamais » de la part des consommateurs. « La demande va largement surpasser les stocks disponibles et, à long terme, cela pourrait augmenter les ventes globales », estiment les analystes.

Dans le jeu vidéo, le coronavirus a déjà provoqué la suspension de l’E3, le grand salon californien dédié au dixième art.