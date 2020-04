Ce forfait mobile 60 Go à 11,99 euros est la nouvelle meilleure offre du moment

Avec son forfait mobile 60 Go à 11,99 euros B&You propose l'une des meilleures offres du moment. Un excellent rapport qualité/prix !

Les opérateurs de téléphonie mobile se livrent bataille pour proposer la meilleure offre, et c’est l’utilisateur qui en profite. Jusqu’au 14 avril seulement, B&You propose un forfait mobile sans engagement 60 Go à 11,99 euros.

Forfait mobile 60 Go à 11,99 euros par mois

Si vous êtes à la recherche du forfait mobile au meilleur rapport data-prix, cette offre de B&You est probablement la plus intéressante du moment. En effet, ce forfait mobile à 11,99 euros comprend chaque mois :

60 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe

10 Go de data à utiliser en Europe

B&You propose ainsi une offre généreuse, qui convient aux grands consommateurs de contenus sur leur smartphone, mais aussi aux voyageurs. En effet, les 10 Go de data à utiliser à l’étranger sont largement suffisants pour un séjour de plusieurs jours en Europe, même sans faire attention à sa consommation. Et pour accompagner ce forfait, B&You offre également un abonnement de trois mois à Spotify Premium, l’application de streaming musical la plus utilisée au monde.

Pendant cette période de confinement, B&You assure une livraison rapide de la carte. Ainsi, vous pouvez changer rapidement d’opérateur, sans craindre de perdre l’accès à Internet depuis votre smartphone.

Comment changer de forfait mobile ?

Passer d’un forfait mobile à l’autre est bien plus simple qu’il y a quelques années. Et surtout, tout peut se faire depuis chez soi. Lors de la souscription à un nouvel opérateur, il suffit de renseigner son identifiant RIO pour que les démarches soient faites automatiquement. Pour obtenir l’identifiant RIO, il suffit de composer le 31 79 depuis la ligne concernée. Celui-ci permet :

de conserver le même numéro téléphone lors d’un changement de ligne

de résilier automatiquement le forfait mobile auprès de l’ancien opérateur

C’est la seule procédure à effectuer par l’utilisateur, puisque c’est le nouvel opérateur qui prend en charge les démarches de changement de ligne. Ainsi, après la souscription, B&You vous envoie la carte SIM par voie postale. Une date et une heure précise de changement de ligne vous seront communiquées, afin que vous ne restiez pas sans numéro de téléphone ni connexion à Internet le moindre instant.

Le réseau B&You

B&You est la filiale bon marché de Bouygues Telecom. Le petit opérateur profite ainsi de l’infrastructure réseau de Bouygues Telecom, mais sans point de vente physique, pour offrir le meilleur rapport qualité-prix possible. Le réseau de Bouygues Telecom (et donc B&You) est deuxième ex æquo en France, avec 99 % de la population couverte, et 83 % de territoire couvert. Pour vérifier vous-même la couverture réseau de B&You dans votre commune grâce aux données du site MonRéseauMobile.fr de l’ARCEP.