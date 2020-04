L’excellente Nacon Revolution Pro 2 chute au prix d’une manette PS4 classique

Les manettes Nacon Revolution Pro sont tout simplement les meilleures pour jouer du PlayStation 4, mais aussi les plus onéreuses. Le deuxième modèle de la gamme est aujourd'hui pourtant disponible au prix d'une manette DualShock classique, soit seulement 59 euros sur Micromania.

La PlayStation 4 a beaucoup de qualités, mais on ne peut malheureusement pas dire que sa manette officielle en fait partie. Pour jouer dans de meilleures conditions, il faut alors se tourner vers le fabricant Nacon et ses contrôleurs conçus majoritairement pour l’eSport. De plus, il est également possible de jouer sur PC avec.

Au lieu d’une centaine d’euros à son lancement, la manette Nacon Revolution Pro 2 pour PlayStation 4 est aujourd’hui disponible à seulement 59 euros sur Micromania, soit une économie d’environ 40 euros sur son prix d’origine.

La Nacon Revolution Pro 2 n’est pas le dernier modèle en date, mais elle fait tout de même partie des manettes premium que l’on n’hésite pas à recommander avec une promotion. Pour plus de confort qu’une DualShock 4 V2, le design de ce contrôleur s’inspire tout d’abord de la manette Xbox One avec des joysticks asymétriques et une forme qui épouse mieux les mains.

Elle est par ailleurs hautement personnalisable, avec notamment la possibilité de changer certains boutons de la manette, comme la croix directionnelle pour passer de 4 à 8 directions par exemple. Il est également possible de rajouter des poids (2x 10g, 2x 14g ou 2x 17g) pour un équilibrage et un confort optimal, en fonction de vos préférences.

On retrouve ensuite la possibilité de régler la sensibilité des gâchettes et des joysticks, ainsi que 4 boutons raccourcis supplémentaires afin d’adapter le gameplay en fonction des jeux. De plus, deux modes sont disponibles sur PS4 : le Mode Pro Control (halo bleu) plus basique et le Mode Advanced (halo rouge) plus complexe. Ce dernier permet notamment de créer jusqu’à 4 profils de jeu et de basculer facilement de l’un à l’autre en fonction de la situation.

Il faut enfin savoir que la manette Nacon Revolution Pro 2 n’intègre pas une compatibilité Bluetooth, il est donc impossible de la connecter en mode sans fil. Elle est en revanche livrée avec un câble USB-C tressé de 3 mètres de long pour la brancher à votre système PlayStation 4.

