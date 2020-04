Seulement 720 euros pour le Samsung Galaxy S20 Plus sur Rakuten

La gamme des Galaxy S20 de Samsung sont les nouveaux flagships destinés à écraser la concurrence. Avec son prix très élevé, le S20 Plus pouvait faire peur aux potentiels acheteurs, avec cette réduction de 290 euros sur Rakuten, on peut se dire que c'est le moment de foncer !

Annoncé il y a plus de trois mois, le Galaxy S20 Plus est la version dite « classique » du flagship de Samsung. Entouré du Galaxy S20 normal et du Ultra, il a séduit beaucoup de personnes, mais son prix de 1 009 euros en a rebuté plus d’un. Heureusement, le smartphone est disponible à 719 euros sur Rakuten soit 290 euros de réduction.

En bref

Des performances irréprochables

L’interface OneUI avec Android 10

L’écran AMOLED et ses 120 Hz

Son module photo avec quatre capteurs

Le Samsung Galaxy S20 Plus est disponible sur Rakuten pour 719 euros en Noir Cosmique avec 128 Go de mémoire interne (extensible via Micro-SD) au lieu de 1 009 euros.

En vous inscrivant au programme Club R, vous pouvez même ajouter 35,98 euros à votre cagnotte pour de futurs achats.

En savoir plus 👇

Quand on voit ce Galaxy S20 Plus, on est directement séduit par ce design qui est clairement digne d’un très haut de gamme. Son écran presque borderless de 6,7 pouces et son dos en verre lui offre un design harmonieux, mais qui peut accrocher les traces de doigt.

Son écran se démarque par son taux de rafraîchissement de 120 Hz qui lui offre une fluidité extrêmement agréable et, Samsung oblige, la dalle AMOLED est toujours aussi qualitative avec un contraste infini et sa restitution de couleurs qui fait la renommée des smartphones du coréen depuis des années.

Avec son processeur Exynos 990 et ses 8 Go de RAM couplés à 128 Go de mémoire interne, ce S20 Plus est une bête de puissance. Attendez-vous à ne pas voir beaucoup de ralentissements, et ce même dans les jeux les plus gourmands.

Enfin, le smartphone embarque un quadruple capteur photo avec un capteur ultra grand-angle, un capteur principal, un capteur de 64 MP pour le zoom et un capteur TOF pour le mode portrait. Les résultats sont toujours aussi réussis avec un beau rendu des couleurs et un mode nuit très respectable.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 Plus ici !

Le reste du marché

Si vous souhaitez voir ce que fait la concurrence avant de craquer pour ce Samsung Galaxy S20 Plus, rendez-vous sur notre comparatif des meilleurs smartphones du moment !