Montez le son avec l’enceinte Ultimate Ears Megaboom à -60 % pour les French Days

Ultimate Ears est connu pour ses enceintes Bluetooth comme la Megaboom. Cette enceinte ultra populaire est proposée aujourd'hui à prix cassé par Amazon avec 120 euros de réduction. Un super achat en prévision de l'été !

L’été arrive, on va pouvoir recommencer à se poser dans le jardin ou au bord de la piscine. Quoi de mieux d’agrémenter cela qu’avec un peu de musique qui sent bon le soleil et les palmiers ? Ça tombe bien, l’excellente enceinte Bluetooth Ultimate Ears Megaboom est disponible avec une réduction de 120 euros. Le rapport qualité-prix presque imbattable.

En bref

Une enceinte robuste

Une bonne qualité sonore

Une excellente autonomie

L’enceinte portable Ultimate Ears Megaboom 1 est disponible à 79 euros sur Amazon au lieu de 199 euros à son lancement dans son coloris Charcoal Lite.

En savoir plus 👇

La Megaboom adopte le design cylindrique bien connu d’Ultimate Ears, permettant une diffusion du son à 360 ° pour une meilleure écoute où que vous soyez dans la pièce. Malgré sa petite taille (8,3 x 8,3 x 22,6 cm), sa qualité sonore est très satisfaisante et saura faire l’affaire pour n’importe quelle soirée entre amis.

Son autonomie peut monter jusqu’à 20 heures d’écoute et vous permettra de voir venir avant de vous retrouver sans son. Vous pouvez la recharger facilement grâce à son port micro-USB à l’arrière.

Cette enceinte est extrêmement robuste. Certifiée IPX7, elle résiste à l’eau dans 1 m de profondeur maximum et pendant 30 minutes maximum. Vous pouvez donc la placer à côté d’une piscine sans craindre les éclaboussures. À noter qu’elle résiste aussi à certains chocs plus ou moins superficiels comme une chute de quelques mètres.

Avec une portée de 30 mètres pour le Bluetooth, vous pouvez clairement la laisser dans une pièce et aller autre part avec votre smartphone sans craindre une déconnexion. Enfin, sa compatibilité NFC permet aux smartphones de se connecter rapidement à celle-ci.

