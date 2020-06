L’édition « Fly More Combo » du drone DJI Mavic Mini est enfin en promotion

Le Mavic Mini est le nouveau drone grand public de DJI. On le trouve aujourd'hui avec une remise de 5 % grâce à un code promo via Acheter sur Google, pour la première sur son édition « Fly More Combo » qui apporte en supplément toute une panoplie d'accessoires.

La caméra volante grand public nommée DJI Mavic Mini est de retour à prix réduit juste avant l’été. Cette promotion concerne cette fois-ci l’édition « Fly More Combo » incluant une housse de protection supplémentaire, avec 3 paires d’hélices, ainsi qu’une protection pour ces dernières, sans oublier les 3 batteries et la station de recharge pour voler pendant plus longtemps.

Au lieu de 499 euros, le DJI Mavic Mini Fly More Combo passe aujourd’hui à 474 euros via Acheter sur Google en utilisant le code PROMO5JUIN. Cela représente une remise de 5 % pour un produit qui n’a encore jamais été en promotion jusqu’à maintenant. Le drone seul est quant à lui disponible à 379 euros avec le même code promo.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et bien d’autres. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Comme dit précédemment, le DJI Mavic Mini est le nouveau drone grand public de ce leader incontesté. Il a la particularité d’être incroyablement compact pour tenir facilement dans une main, d’autant plus qu’il est très léger (seulement 249 grammes)

Le drone peut se replier pour faciliter le transport. C’est très pratique, surtout pour éviter de l’endommager lors d’un voyage par exemple. La sacoche de transport est par ailleurs incluse grâce au pack « Fly More Combo », avec également quelques accessoires utiles, comme des hélices de rechange et des protections.

On retrouve ensuite une manette avec des sticks amovibles pour contrôler le drone, dans laquelle votre smartphone vient se loger grâce aux trois câbles fournis (microUSB, USB-C et Lightning). Cela vous permet tout simplement d’avoir un rendu vidéo en plein vol et jusqu’à 2 kilomètres de distance.

Le Mavic Mini peut également voler pendant 30 minutes selon le constructeur, ce qui est une autonomie record pour un drone de cette taille. Avec les 3 batteries incluses dans ce pack, vous pourrez alors effectuer des sessions de vol pendant 1h30 environ. De plus, une station de recharge à double usage permet de récupérer de la batterie plus rapidement.

Le drone se prend facilement en main, mais il faut savoir qu’il n’intègre pas de capteurs de collision. Il est toutefois très stable et sa coque parait tout de même assez robuste pour endurer quelques petits chocs. De nombreuses fonctionnalités viennent évidemment garnir le tableau pour améliorer l’expérience en vol, via l’application « DJI Fly » disponible sur iOS et Android, avec les modes Quickshot, Dronie, Rocket, Circle, Hélice ou encore Timelapse.

Du côté de la vidéo, ce Mavic Mini dispose enfin d’une nacelle stabilisée sur 3 axes et un capteur CMOS 12 mégapixels de 1/2,3 pouce avec un objectif à 83° permettant de prendre des photos saisissantes et des vidéos en 2,7K à 30 images par seconde ou en 1080p à 30 ou 60 images par seconde.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du DJI Mavic Mini.

