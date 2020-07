L’excellent hub USB-C de HooToo profite d’une réduction de 25 % sur Amazon

L'excellent hub USB-C 6 en 1 de HooToo est actuellement en promotion sur Amazon. Avec près de 25 % de réduction, il atteint 31,50 euros. C'est tout simplement l'une des meilleures solutions pour élargir la connectique de son laptop.

Plus les générations d’ordinateur portable avancent, moins elles sont riches en connectique. Il est donc désormais indispensable de se balader avec un hub USB-C pour pouvoir y brancher ses clés USB, ses disques durs, ses cartes SD ou encore un câble HDMI, par exemple. Le hub de HooToo est l’un des meilleurs, d’autant plus avec une promotion.

En bref

Les trois ports USB, dont deux 3.0

Compatible HDMI 4K à 30 fps

Port pour carte SD

Au lieu de 40 euros habituellement, le hub HooToo 6 en 1 est à 31,50 euros sur Amazon, soit une promotion de près de 25 %. Pour atteindre ce prix, il faut cocher le coupon de réduction en dessous du prix affiché.

L’entreprise chinoise HooToo est la référence en matière de hub USB-C. C’est d’ailleurs le meilleur de notre sélection. Il profite d’un design plutôt compact et assez joli. Le câble reliant la prise USB-C au hub est renforcé des deux côtés pour tenir dans le temps. Petit bonus design : le logo HooToo disposé sur le hub s’illumine avec des LED blanches lorsqu’il est branché.

Ce HooToo possède tous les connecteurs essentiels. Il propose donc trois ports USB-A, dont deux 3.0, mais aussi un port USB-C compatible avec les chargeurs de 100 W, ce qui est parfait pour les MacBook Pro. On trouvera également du HDMI pour balancer de la 4K à 30 images par seconde, ainsi qu’un lecteur SD.

Si le prix initial peut paraître plus élevé que la moyenne du marché, il est justifié grâce à une conception robuste et très bien finie. C’est assez simple, certains membres de la rédaction de Frandroid l’utilisent quotidiennement et n’ont jamais été déçus.

Notre guide d’achat

