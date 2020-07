Le prix de ce disque dur externe de 14 To est au plus bas sur Amazon

Le disque dur externe de bureau Western Digital Elements avec 14 To de stockage est actuellement en forte promotion sur Amazon. Il se négocie à 250 euros au lieu de 320. C'est tout simplement inédit.

Plus les technologies évoluent, plus les dossiers que l’on traite au quotidien deviennent imposants. Il faut parfois trouver des solutions pour stocker ces données hors de ses outils de travail. Avec l’arrivée du SSD, les solutions traditionnelles deviennent de plus en plus abordables, même lorsque l’on parle de grosse capacité. Justement, ce disque dur externe de Western Digital de 14 To connait actuellement son prix le plus bas sur Amazon.

En bref

14 To de stockage

De l’USB 3.0

Un excellent rapport capacité/prix

Au lieu de 320 euros, le disque dur externe WD Elements 14 To est actuellement disponible à seulement 250 euros sur Amazon. En plus d’être le prix le plus bas chez le marchand, c’est aussi seulement 10 euros de plus que la version 12 To.

Si vous n’avez pas besoin d’autant d’espace de stockage mais quelques chose de plus mobile, un autre disque dur externe de 4 To est disponible à 92 euros sur Amazon au lieu de 116. C’est aussi le prix le plus bas constaté chez le marchand américain.

Pour en savoir plus 👇

Western Digital, assez connu pour ses disques durs externes My Book, propose aussi la gamme Element. Même si ces deux lignées ne changent pas grandement sur le papier, on trouve sur la WD Elements un design plus sobre avec ce capot noir uni.

Ce disque de bureau pèse d’ailleurs moins d’un kilogramme et propose évidemment une connectique en USB 3.0. Celle-ci permettra au disque dur d’assurer des transferts à une vitesse optimale avec ses 7 200 tours / minute. En lecture comme en écriture, le WD Desktop garantit un débit d’une centaine de Mo qui sera amplement suffisant pour les usages quotidiens. Notez qu’il est aussi possible d’utiliser le disque en 2.0.

Avec ses 14 To de base, il est formaté en NTFS pour être compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10, 8.1 et 7. Il faudra cependant le reformater si vous souhaitez l’utiliser avec un Mac, le format n’étant pas prévu pour être utilisé avec les PC d’Apple.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs disques durs externes.