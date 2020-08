Le prix de ce disque dur externe de 10 To est au plus bas sur Amazon

Le disque dur de Bureau My Book de Western Digital est actuellement en promotion sur Amazon. On retrouve la version 10 To à 187 euros au lieu de 260.

Pour stocker ses dossiers les plus importants, toutes ses photos ou sauvegarder le contenu entier de son ordinateur pour éviter de perdre sa thèse au dernier moment… il est possible d’acquérir des disques durs externes de bureau afin de garder ses données en lieu sûr. Celui de Western Digital, le WD My Book, propose 10 To de stockage et profite d’un design élégant, parfait pour trôner sur votre bureau. En plus, il est en promotion sur Amazon.

En bref

10 To de stockage

Un design sobre et élégant

La fiabilité de Western Digital

Proposé à 260 euros lors de son lancement, le WD My Book de 10 To est disponible à 187 euros sur Amazon. Cela fait moins de 2 centimes de Go.

Pour en savoir plus 👇

Si certains disques durs de bureau peuvent parfois oublier de se faire une beauté, le My Book de Western Digital propose un design très élégant et sobre. On retrouve une partie supérieure lisse et une inférieure en relief mat du plus bel effet. Dans tous les cas, ce disque s’adaptera au design de tous les bureaux.

Ce WD My Book propose 10 To de stockage et permettra de sauvegarder tous vos fichiers, même les plus volumineux. Il se branche via un port USB 3.0 qui garantit de très bons débits théoriques. En pratique, la vitesse du disque de 7 200 tours/minute assurera un débit de lecture et d’écriture d’une centaine de Mo/s. Concrètement, ils sont largement suffisants pour la plupart des usages quotidiens. On pourra d’ailleurs s’en servir directement avec des ordinateurs sous Windows, mais il faudra faire un formatage pour l’utiliser avec un Mac. Vous pouvez également le brancher à votre PS4 pour y stocker vos jeux.

Afin de ne pas perdre vos données et de garantir leur sécurité, WD propose des logiciels inclus dans le disque dur : WD Backup et WD Security. En plus, en cas de problèmes, ce My Book est garanti 3 ans par Western Digital.

Guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de disques durs externes, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs disques durs à acheter en 2020.