L’excellente souris Logitech G502 HERO est à moins de 60 euros

On ne présente plus la souris Logitech G502 HERO, qui est l'une des best-sellers de la marque. Et ça ne risque pas de s'arrêter puisqu'elle tombe aujourd'hui à 56 euros seulement sur Amazon.

Troisième itération de la souris milieu de gamme G502, la G502 HERO de Logitech reste une très bonne référence pour les joueurs. Avec son design typé gaming et son excellent capteur optique, elle a su se faire une place de choix sur le marché des souris gamer. Aujourd’hui, on peut l’acquérir pour moins de 60 euros, avec une bonne promotion.

En bref

Capteur Hero 16K (de 200 à 16 000 DPI)

11 boutons programmables

Poids adaptable

Initialement disponible à 89 euros, la souris Logitech G502 HERO est affichée au prix de 56 euros sur Amazon, soit une baisse de 38 %.

Pour sa souris G502 Hero, Logitech n’a pas misé sur la sobriété, mais c’est bien à ça qu’on la reconnaît et qu’on l’apprécie. Avec ses formes fluides et ses détails plus tranchés et anguleux, elle reste fidèle à ce design typique des souris gaming. L’éclairage RVB est forcément de la partie grâce à la technologie LightSync qui permettra de personnaliser l’apparence colorée de la souris. Ses dimensions (132 x 75 x 40 mm) restent confortables, de même que son poids de 122 g. Si vous souhaitez mieux la sentir en main, il sera possible d’ajouter des poids supplémentaires pour trouver l’équilibre qui vous convient pour vos sessions de jeux. La souris s’accompagne donc de cinq poids de 3,6 g chacun. Quant au câble USB livré avec, il mesure 2 m de longueur, ce qui vous laissera une bonne marge de manœuvre lors de vos parties.

Comme son nom l’indique, la réactivité de la G502 HERO est assurée par le capteur optique HERO 16K qui supporte une sensibilité allant jusqu’à 16 000 DPI. Il promet un suivi des mouvements net et précis, et n’inflige aucun ralentissement ni accélération ou filtrage. Et, ce sur toute la plage de DPI (200 à 16 000).

Enfin, la G502 HERO est une souris qui s’adapte à nos besoins grâce à ses 11 boutons programmables. Ils ne sont pas tous facilement accessibles, alors pour éviter toute erreur de manipulation, on vous conseille de ne personnaliser que les boutons que vous utilisez avec facilité. La personnalisation se fait via le logiciel G Hub de la marque. Pour sauvegarder ses préférences, rendez-vous sur les profils proposés sur l’appli.

