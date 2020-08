Néobanques et banques en ligne : voici nos 3 offres gratuites préférées

Les banques en lignes et les néobanques proposent de plus en plus d'offres sans frais de tenue de comptes ni condition de revenu. Nous vous avons sélectionné les meilleures offres gratuites du moment.

Les offres en un clin d’oeil

L’offre Hello One d’Hello Bank! : la plus simple

L’offre Hello One est l’offre la plus classique d’Hello Bank!. Vous bénéficierez d’une carte Visa à autorisation systématique et celle-ci est accessible gratuitement, sans condition de revenu, et sans frais de tenue de comptes. Avec cette carte, vous pourrez payer partout dans le monde jusqu’à 1 000 euros sur 30 jours glissants et retirer jusqu’à 400 euros dans les distributeurs automatiques sur 7 jours glissants.

L’avantage de cette offre, c’est l’accès aux banques physiques BNP Paribas. Hello Bank! étant une filiale de cette société, vous bénéficierez de quelques services gratuits comme déposer de l’argent liquide ou un chèque dans un automate pour qu’il soit directement viré sur votre compte, par exemple. Un avantage qui peut paraître anodin, mais assez rare dans l’univers des banques ligne.

Notez d’ailleurs que vous bénéficierez d’un IBAN français. S’il est interdit de refuser un IBAN européen, il n’est pas rare de rencontrer certains problèmes techniques lorsque celui-ci n’est pas français. C’est donc un autre avantage non négligeable.

Enfin, l’application est claire et bien pensée. Elle n’apporte pas forcément de fonctionnalités innovantes, mais elle a le mérite de bien fonctionner. Vous pourrez, par exemple, voir en temps réel le solde de votre compte ou encore bloquer/débloquer votre carte d’un simple geste.

En bref

Une carte de débit sans frais

Un IBAN français

L’accès aux banques physiques BNP Paribas

En ce moment, pour l’ouverture d’un compte chez Hello Bank!, vous pourrez recevoir 80 euros de prime.

L’offre Ultim de Boursorama : pour aller plus loin

Pour aller plus loin aussi bien dans les services que dans le monde, cette offre de Boursorama est parfaite pour voyager. Cette carte Ultim ne demande ni conditions de revenu, ni de l’argent, mais la seule condition d’accès se fait via un dépôt initial de 500 euros que vous pourrez utiliser ensuite avec votre nouvelle carte. Il n’y a pas non plus de frais de tenue de compte sous réserve d’effectuer au moins 3 paiements par mois, sinon 15 euros seront prélevés.

Vous pourrez payer partout dans le monde avec la carte Ultim jusqu’à 3 000 euros sur 30 jours glissants et retirer jusqu’à 920 euros sur 7 jours glissants. Boursorama est une filiale de la Société Générale, elle bénéficie donc aussi d’un IBAN français.

L’avantage de cette offre, c’est le nombre de garanties pour son prix. Vous bénéficierez des mêmes assurances qu’une Visa Premier, ce qui est parfait pour les voyages. Vous profiterez de garanties contre les retards de vos transports, les retards, la détérioration ou le vol de vos bagages et encore beaucoup d’autres garanties très intéressantes. Vous pourrez profiter aussi de l’assistance Visa en cas de problème.

Les services sont donc très intéressants, cependant l’application est un peu vieillissante. Elle n’est pas ergonomique et ce n’est pas vraiment une application d’ailleurs. Il s’agit en fait d’une webapp qui a tendance à renvoyer vers votre navigateur mobile. Elle bénéficie en revanche d’un service client rapide et efficace.

En bref

Pas de frais à l’étranger

Les mêmes garanties d’assurances que l’offre Visa Premier

Un IBAN français

En ce moment, pour l’ouverture d’un compte chez Boursorama Banque, vous pourrez recevoir 80 euros de prime.

L’offre Standard de N26 : la plus moderne

Avec l’offre Standard de N26, vous bénéficiez de la petite carte transparente qui a fait le tour des spots publicitaires. Cette carte est elle aussi à autorisation systématique et ne demande aucune condition d’accès. Il n’y a pas non plus de frais de tenue de compte. Vous pourrez d’ailleurs ajuster votre plafond de retrait et de paiement jusqu’à 20 000 euros par mois. Notez toutefois que cette néobanque est allemande, un IBAN allemand vous sera alors délivré.

L’avantage de cette offre, c’est sa simplicité. Si l’ouverture d’un compte peut se faire en plusieurs jours voire plusieurs semaines chez les autres banques en ligne, chez N26, cela se fait en moins de 10 minutes. Vous recevrez ensuite votre carte N26 dans les 10 jours suivant l’ouverture et votre compte et prêt à être utilisé.

Enfin, l’application est elle aussi un avantage. Elle profite d’une interface très moderne ainsi que de fonctionnalités basiques, mais très intuitives. On pourra retrouver la catégorisation des dépenses, ou encore la possibilité de créer un « espace » supplémentaire pour mettre de l’argent de côté, par exemple.

En bref

Une ouverture de compte en moins de 10 minutes

Aucun frais de tenue de compte

Une interface moderne et intuitive

Comparateur de banques

