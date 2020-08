40 euros de réduction sur l’excellente souris Logitech G604 Lightspeed

Avec la G604 Lightspeed, Logitech propose une des meilleures souris à 100 euros du marché. Alors si Amazon y applique 40 euros de réduction, elle devient une souris au rapport qualité-prix imbattable.

Les souris peuvent paraître assez chères pour la plupart des gens, mais on sous-estime beaucoup la plus-value qu’apportent celles-ci. Alors, quand une de ses meilleures représentantes est en promotion, on se doit de le souligner. La Logitech G604 Lightspeed est à 60 euros sur Amazon.

En bref

Deux moyens de connexion sans-fil

240 heures d’autonomie avec une pile AA

15 boutons programmables

La souris gaming sans-fil Logitech G604 Lightspeed est disponible à 59 euros sur Amazon au lieu de 99 euros.

Pour en savoir plus 👇

La G604 est une souris polyvalente qui conviendra aussi bien à une utilisation bureautique que gaming. Sa forme favorise une bonne prise en main avec un repose pouce sur son côté gauche qui la rend encore plus agréable à utiliser si on est droitier.

La souris intègre le capteur Hero 16K qui promet un suivi extrêmement précis et une consommation d’énergie minime. Avec une pile, vous pourrez tenir 240 heures en connexion Lightspeed et près de 5 mois en Bluetooth.

Car oui, la souris propose deux moyens de se connecter à un appareil. Soit via le dongle USB Lightspeed qui offre ainsi des performances optimales avec un temps de réponse de 1 ms, soit via le Bluetooth intégré pour se brancher plus facilement à un appareil sans port USB. Une versatilité bienvenue qu’il est possible de configurer directement avec un bouton sur la souris.

Justement, parlons boutons. Logitech offre 15 boutons programmables pour créer votre propre expérience et optimiser l’utilisation de votre souris pour n’importe quelle tâche. Même la roulette de défilement peut être programmée pour s’adapter à votre utilisation.

Notre guide d’achat

Pour en savoir plus et découvrir la concurrence, rendez-vous sur notre guide d’achat dédié aux meilleures souris gaming du moment !