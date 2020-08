Voici nos 3 offres internet Fibre et ADSL préférées de la rentrée (à partir de 10 euros)

C'est la rentrée, vous allez peut-être déménager et avoir besoin d'un nouveau forfait internet et d'une box. On a sélectionné pour vous les trois meilleures offres du moment.

A l’approche de la rentrée, les FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) proposent souvent des offres intéressantes toutes dédiées à des utilisations variées. On a donc sélectionné pour vous trois offres pour chaque type d’utilisateur : avec ou sans télévision, un débit plus ou moins important, all-in one ou non, mais surtout au meilleur prix !

L’offre série limitée SFR à 10 euros

Cette offre SFR est dédiée à tous ceux qui veulent une offre comprenant internet, le fixe et la télévision. Pour seulement 10 euros par mois (pendant 12 mois, puis 38 euros par mois), vous récupérerez toutes ces fonctionnalités !

L’offre intègre un bouquet de 160 chaînes et services TV accessibles depuis le Décodeur PLUS de SFR compatible 4K UHD.

Même si le prix augmente considérablement au bout d’un an (de 10 à 38 euros), l’engagement est également de 12 mois et vous donnera la liberté de changer par la suite.

En bref

Un débit de 500 Mb/s

160 chaînes TV incluses

Décodeur TV 4K

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, l’offre reste toujours disponible au même prix avec l’ADSL. Avec cette offre, le prix au bout d’un an monte à 33 euros au lieu de 38 pour la fibre.

L’offre RED Box à 23 euros par mois

Cette offre RED By SFR est pour ceux qui veulent surtout un débit surpuissant. Pour 23 euros par mois en fibre (et 16 euros par mois en ADSL), vous pourrez profiter d’un débit de connexion de 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi grâce à l’option débit plus offerte.

La TV n’est pas incluse de base, mais pour 2 euros de plus sur la facture, vous pourrez profiter de 35 chaînes via le décodeur inclus et pour 4 euros par mois, le nombre grimpe à 100 chaînes. Enfin, le téléphone fixe inclut les appels en illimité vers les fixes en France et vers 100 destinations ainsi que les appels vers les mobiles français.

Bonne nouvelle : l’offre restera à 23 (ou 16 pour l’ADSL) euros à vie et aucun engagement n’est inclus. Vous pourrez donc résilier à tout moment.

En bref

Un débit de 1 Gb/s en téléchargement

Un débit de 500 Mb/s en envoi

Pas de hausse de prix au bout de 6 ou 12 mois

L’offre Quadruple Play Orange à 29 euros

Orange propose une offre pour tous ceux qui cherchent une box et un forfait mobile à la fois avec son quadruple play. On a tout d’abord un forfait illimité avec 70 Go de data en 4G que ce soit en France, dans les DOM ou en Europe.

Ajoutons à cela l’offre Fibre/ADSL avec la Livebox 5 et un débit de 400 Mb/s en montant et descendant. Un débit pas aussi important que les deux offres présentées plus tôt, mais qui reste largement suffisant pour toute utilisation.

Rajoutons à cela le décodeur TV 4K UHD avec 160 chaînes et les appels illimités vers les fixes et mobiles et on a là la meilleure offre quadruple play du marché. L’offre est proposée avec un engagement de 1 an, avec un prix passant à 63,99 euros à la fin de celui-ci.

En bref

Forfait mobile illimité 70 Go

Fibre avec débit jusqu’à 400 Mb/s

Décodeur TV 4K inclus

La portabilité de votre numéro de ligne

Même si vous n’utilisez pas forcément votre ligne fixe. Faire une demande de portabilité de votre numéro vers votre nouvelle offre internet peut être intéressant, car cela vous permet de ne pas avoir à vous occuper des démarches de résiliation de votre ancienne offre. Le nouvel opérateur s’en chargera pour vous.

Pour l’effectuer, il vous faudra votre numéro RIO, si la technique pour avoir celui de son numéro de mobile est connue, celle pour le fixe l’est moins.

Si vous avez un téléphone fixe, composez le 3179 avec celui-ci et notez le code RIO qui vous sera dicté. C’est également la solution à utiliser pour obtenir le RIO d’un ligne mobile.

Si vous n’avez pas de téléphone, pas de problème. Notez simplement le numéro de la ligne et appelez le numéro gratuit dédié aux RIO.

Orange ou Sosh : 0800 00 3179

: 0800 00 3179 SFR ou RED : 0800 97 3179

: 0800 97 3179 Bouygues Télécom ou B&You : 0800 943 943

: 0800 943 943 Free : 0805 92 3179

Appelez l’un de ces numéros depuis votre mobile, rentrez le numéro de votre ligne fixe et vous recevrez par SMS son code RIO par la suite.