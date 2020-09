L’impressionnant écran Alienware 25″ en 240 Hz tombe à 279 € grâce à une ODR

Si vous souhaitez changer de moniteur pour un produit haut de gamme avec un très bon rapport qualité-prix, notez que le Alienware AW2521HF de 25 pouces avec une dalle 240 Hz est en promo à 279 euros au lieu de 400 euros via une réduction de prix chez Fnac ou Darty et une ODR.

Alienware est la branche de Dell spécialisée dans le gaming. Avec son moniteur AW2521HF, la marque propose un produit haut de gamme qui offre d’excellentes performances. Proposé de base à 400 euros, une promotion et une ODR font baisser drastiquement son prix chez Fnac et Darty.

En bref

Temps de réponse de 1 ms

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

AMD FreeSync Premium et compatible NVIDIA G-Sync

Le moniteur Alienware AW2521HF est disponible à 279 euros chez Darty et la Fnac au lieu de 400 euros grâce à 100 euros de réduction via ODR et 20 euros de réduction immédiate.

Pour en savoir plus 👇

Pour ce moniteur, Alienware a opté pour un design réussi avec un écran plat et de sobres illuminations à l’arrière du produit, notamment sur le logo et sur le pied. La position de l’écran est d’ailleurs réglable, que ce soit en hauteur ou en inclinaison.

La dalle utilisée ici est une IPS. On profite d’excellents contrastes, d’un très bon angle de vision et d’un temps de réponse de seulement 1 ms pour ne jamais être en retard sur l’action de votre jeu. On rajoute une définition Full HD, mais surtout un taux de rafraîchissement de 240 Hz qui est la grande force de ce moniteur. Ce taux est le maximum que les produits dédiés au grand public puissent atteindre, on ne peut donc pas être déçus.

Pour profiter au mieux de cette fluidité, l’écran intègre la technologie AMD FreeSync Premium et est également compatible avec NVIDIA G-Sync pour synchroniser les graphismes et l’écran pour ainsi éviter les déchirements et les saccades.

L’écran intègre enfin 2 ports HDMI et 1 DisplayPort pour relier trois appareils simultanément comme un PC, une console et une box TV. Pour diffuser l’audio, un port jack 3,5 mm est même de la partie pour y brancher des enceintes.

Notre guide d’achat

Pour découvrir un peu plus ce monde des écrans PC, rendez-vous sur notre guide d’achat des meilleurs moniteurs du moment !