La vente privée Fibre/ADSL de Bouygues Telecom est prolongée jusqu’à la fin du mois

Est-ce que cela vous dit de réaliser des économies sur votre facture d'abonnement à Internet ? C'est encore possible grâce à cette vente privée Be Move en partenariat avec Bouygues Telecom prolongée jusqu'au 30 novembre 2020.

Vous êtes au bon endroit si vous pensez payer trop cher pour votre abonnement Fibre ou ADSL. Be Move prolonge aujourd’hui sa vente privée en partenariat avec Bouygues Telecom jusqu’à 30 novembre 2020. Celle-ci vous permettra d’économiser jusqu’à 60 % sur votre facture actuelle.

En bref

Choix entre Bbox must ou Bbox fit

Pour des débits allant jusqu’à 1 Gb/s

Sans oublier l’ADSL si vous n’êtes pas éligible

Pour accéder à la vente privée, il suffit de cliquer sur ce lien, puis de renseigner votre adresse email et vous découvrirez les offres exclusives de Bouygues Telecom à cette occasion.

En cette période de crise sanitaire, seule la livraison à domicile est proposée. Si un technicien doit venir chez vous pour l’installation, notez d’ailleurs que toutes les mesures nécessaires à la protection de votre santé et celle de l’intervenant seront strictement respectées.

L’offre Bbox fit avec la Fibre est la solution la plus économique. Elle apporte des débits théoriques de 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi. En ce qui concerne l’offre Bbox must, elle permet quant à elle d’obtenir des débits théoriques descendants jusqu’à 1 Gb/s et montants théoriques jusqu’à 400 Mb/s. L’une comme l’autre est d’ailleurs compatible avec le Wi-Fi 5.

Dans les deux cas, on retrouve une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers le fixes, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays. La limite est fixée à 199 correspondants différents, avec du hors forfait si vous allez au-delà.

Ceci étant dit, seule la box internet Bbox must de Bouygues Telecom est accompagné d’un décodeur TV : la Bbox Miami. Sous Android TV avec une interface maison, elle permet d’accéder à de nombreuses applications comme Netflix, Spotify et bien d’autres. Elle permet également de visionner plus de 180 chaînes de télévision, avec une fonction qui permet de revenir au début d’un programme. On note également la présence d’un espace de stockage de 128 Go.

Notez que la souscription à l’une de ces offres entraine un engagement d’un an.

