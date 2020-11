512 Go ou 1 To : toutes les microSD SanDisk sont à moitié prix sur Amazon

Vous avez besoin d'une microSD pour stocker beaucoup de jeux et applications ou de longues vidéos en 4K ? Amazon a ce qu'il vous faut avec les différentes gammes Ultra, Extreme et Extreme Pro de SanDisk, toutes avec un minimum de 50 % de réduction pour les plus grosses capacités.

Le choix d’une microSD se fait en fonction de vos besoins et les différentes gammes de SanDisk sont justement là pour répondre à chacun d’entre eux. Le modèle Ultra est davantage destiné pour l’enregistrement de vidéos en Full HD alors que les modèles Extreme et Extreme Pro sont capables de filmer en 4K, par exemple.

Les offres en un clin d’œil

La gamme Ultra

La microSD SanDisk Ultra est un modèle assez classique, mais tout de même performant. Elle propose une vitesse de transfert allant jusqu’à 100 Mo/s en lecture et en écriture. Certifiée A1, elle garantit ensuite des débits minimums de 10 Mo/s en lecture comme en écriture et 500/1500 IOPS en écriture/lecture séquentielle pour garder de bonnes performances lors de l’exécution de vos jeux/applications. La classe 10 / UHS 1 permet enfin d’enregistrer des vidéos en Full HD.

Le modèle 512 Go de la carte microSD SanDisk Ultra est actuellement disponible en promotion à seulement 69 euros sur Amazon, soit une remise de 56 %.

La gamme Extreme

La microSD SanDisk Extreme est quant à elle bien plus performante que le modèle précédent. Tout d’abord, elle propose une vitesse de transfert allant jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. De plus, celle-ci est certifiée A2 pour assurer encore de meilleures performances lors du lancement de vos jeux/applications, soit entre 10-30 Mo/s en lecture comme en écriture et 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle. On retrouve également la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30 pour filmer et enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Le modèle 512 Go de la carte microSD SanDisk Extreme est aujourd’hui disponible en promotion à 109 euros et le modèle 1 To à 190 euros, soit des remises respectives à -49 % et -58 %.

La gamme Extreme Pro

La microSD SanDisk Extreme Pro est évidemment la plus performante de cette sélection. La vitesse monte ici jusqu’à 170 Mo/s en lecture, soit 10 Mo/s de plus que la gamme Extreme, mais reste à 90 Mo/s en écriture. Pour le reste, c’est assez similaire puisque l’on retrouve encore une fois la certification A2 pour assurer d’excellentes performances lors de l’exécution des jeux/applications et aussi la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30 pour filmer et enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Le modèle 512 Go de la carte microSD SanDisk Extreme Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 119 euros et le modèle 1 To à 221 euros, soit des remises respectives à -51 % et -61 %.

Pour aller plus loin

Afin d’en savoir plus sur les différents modèles existants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2020.