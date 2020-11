Le très bon hub USB-C 8-en-1 de HooToo est à -34 % via une vente flash

Si vous voulez étendre la connectique peu fournie de votre ultrabook, rien de mieux qu'un hub USB-C. Celui de HooToo avec 8 ports différents est actuellement en promotion sur Amazon et passe de 49,99 à seulement 33,22 euros grâce à une vente flash.

HooToo est avant tout connu pour la fiabilité et la qualité de ses différents hubs USB-C, même si la marque propose également d’autres accessoires informatiques comme des clés USB par exemple. Son modèle 8-en-1 est le plus complet et surtout moins cher actuellement grâce à une remise de 34 % sur son prix habituel.

En bref

L’accessoire indispensable d’un ultrabook

Compatible tablette/smartphone

Jusqu’à 8 ports différents

Au lieu de 49,99 euros, le hub USB-C HooToo 8-en-1 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 33,22 euros sur Amazon. Cela représente une économie de 16,77 euros.

Pour en savoir plus 👇

Les ultrabooks sont de plus en plus fins et accueillent une connectique bien moins fournie qu’un laptop classique, souvent limité à un simple port USB-C. Dans ce cas-là, le hub devient alors un accessoire primordial pour brancher des accessoires supplémentaires.

Celui de HooToo fait partie des meilleures élèves du marché. Il offre jusqu’à 8 ports en plus, en passant par 1 HDMI, 1 USB 2.0, 2 USB 3.1 Gen 1 avec même la possibilité de connecter une carte SD ou microSD. On retrouve aussi un port Ethernet RJ45 pour bénéficier d’une connexion filaire bien souvent plus stable que le Wi-Fi.

On note également la présence d’un port USB-C, qui celui-ci est compatible avec Power Delivery jusqu’à 100 W pour recharger très rapidement votre appareil si vous avez un adaptateur compatible.

Notez enfin que le hub HooToo n’est pas uniquement réservé aux ultraportables du genre Dell XPS ou MacBook Air/Pro. Il est compatible avec d’autres appareils possédant un port USB-C, notamment certaines tablettes comme l’iPad Pro ou encore d’autres smartphones Android tels que le P30 et le Mate 20 de Huawei ou encore les smartphones Samsung allant du Galaxy S9 au dernier Note 20 Ultra.

Pour aller plus loin

