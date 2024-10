Le récent TV 4K entrée de gamme de Xiaomi en 65 pouces est d’ores et déjà à prix réduit

Xiaomi a dévoilé au printemps dernier une nouvelle gamme de TV 4K d’entrée de gamme, les Xiaomi TV A Pro 2025 et Xiaomi TV A 2025. En ce moment, c’est ce dernier qui nous intéresse, plus précisément dans sa version de 65 pouces, puisqu’il est proposé à un très bon prix chez Cdiscount : 499 euros au lieu de 549 euros au départ.

Le téléviseur Xiaomi TV A 65 2025. // Source : Xiaomi

Xiaomi est déjà bien installé sur le marché des téléviseurs d’entrée de gamme. Au printemps dernier, le fabricant chinois a officialisé la sortie de deux nouvelles séries, utilisant des dalles 4K LCD : les Xiaomi TV A Pro 2025 et Xiaomi TV A 2025. En ce moment, c’est le Xiaomi TV A 65 2025 qui est à l’honneur ici : non seulement pour sa fiche technique plutôt bonne (avec du HDR10, du DTS:X et du Google TV dedans), mais aussi et surtout pour son prix, qui ne dépasse pas les 500 euros.

Les points essentiels du Xiaomi TV A 65 2025

Une dalle 4K de 65 pouces

Compatible HDR10, HLG, DTS:X

Avec Google TV

Lancé à 549 euros, le Xiaomi TV A 65 2025 est actuellement affiché à 499 euros chez Cdiscount.

Une dalle 4K plutôt bien configurée

Le Xiaomi TV A 65 2025 appartient certes à l’entrée de gamme, mais la marque n’a pas pour autant négligé le design de ce modèle récent. Ses bordures ultra-fines (voire invisibles) qui offrent un bon ratio taille-écran et sa finition métallique lui apportent une élégance qui fera son petit effet sur votre meuble TV, ou sur le mur, si vous décidez de l’accrocher.

Son écran n’est pas en reste et on a ici droit à une grande dalle LCD 4K UHD de 65 pouces, une diagonale idéale pour les sessions cinéma. Contrairement au modèle Pro, pas de filtre de Quantum Dots ici, mais l’écran offre tout de même une belle qualité d’image, avec en prime le support des formats HDR10 et HLG. La plage dynamique est ainsi étendue pour obtenir une image plus contrastée et détaillée. Côté audio, le TV révèle une compatibilité avec le DTS:X et le DTS Virtual:X, qui reproduisent un son surround virtuel bien immersif.

Google TV est de la partie

Le Xiaomi TV A 65 2025 n’est toutefois pas idéal pour les joueurs en raison de l’absence de ports HDMI 2.1 et de sa dalle limitée à 60 Hz ; pour un TV d’entrée de gamme, ce n’est pas vraiment étonnant. La marque a tout de même pensé à intégrer la technologie MEMC, qui permet d’offrir des mouvements fluides et des séquences sans saccade, que cela soit pour du jeu ou pour des films. C’est mieux que rien. Côté connectivité, le TV supporte le Wi-Fi double bande ainsi que le Bluetooth. Il embarque par ailleurs trois entrées HDMI 2.0, dont une est compatible eARC pour envoyer le son vers une barre de son, un port USB 2.0 et une entrée audio vidéo analogique.

Enfin, le Xiaomi TV 1 65 2025 est animé par le système Google TV, qui propose une interface bien fluide et intuitive, sur laquelle on retrouve les très nombreuses applications du Play Store. Les principales plateformes de streaming sont évidemment disponibles. Et Google oblige, Google Assistant est aussi de la partie, de même que la fonction Chromecast, pour diffuser du contenu sur le TV depuis un smartphone ou une tablette.

