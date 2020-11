SanDisk Extreme Pro : la meilleure microSD 400 Go est en forte promotion

Que ce soit pour votre smartphone, tablette, caméra d'action, drone ou même Nintendo Switch, la microSD SanDisk Extreme Pro est la meilleure de toutes pour étendre la capacité de stockage. Le modèle 400 Go est aujourd'hui au plus bas sur Amazon, seulement 74,99 euros.

La gamme Extreme Pro de SanDisk représente le haut de gamme des cartes microSD. Elles sont capables d’enregistrer des vidéos en 4K et d’assurer des débits élevés pour vos jeux et applications, tout en étant très résistantes pour favoriser la longévité de vos données. De ce fait, elles ne sont pas les plus abordables du marché… sauf lors d’une promotion.

En bref

Une vitesse jusqu’à 170 Mo/s

Compatible UHS 3 / V30 et certifiée A2

Bonus : l’adaptateur SD pour faciliter le transfert

Au lieu d’un prix barré à 184,99 euros, la microSD SanDisk Extreme Pro 400 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 74,99 euros sur Amazon, soit une remise de 59 %. C’est actuellement le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme du géant américain.

Pour en savoir plus 👇

Les microSD de la gamme SanDisk Extreme Pro proposent toutes une vitesse de transfert élevée allant jusqu’à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Le modèle avec 400 Go de stockage ne déroge évidemment pas à la règle.

Tout comme les autres, elle est certifiée A2 pour garantir des débits minimums, entre 10 et 30 Mo/s en lecture comme en écriture, et 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle, pour permettre aux applications et jeux de conserver de bonnes performances à l’exécution. Ce sont des débits bien supérieurs aux microSD certifiées A1 de la gamme Ultra, par exemple.

Avec la classe V30 / UHS 3, il est également possible de filmer et enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde. La microSD SanDisk Extreme Pro est donc parfaite pour s’insérer dans une caméra type GoPro, dans un drone DJI ou dans un appareil photo grâce à l’adaptateur SD fourni avec. Ce dernier permet également de faciliter le transfert de données vers un PC/Mac.

Pour finir, notez enfin que cette microSD est très résistante, que ce soit face à l’immersion dans l’eau, aux fortes températures (de -25 à 85 degrés), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie à vie par le constructeur.

Pour aller plus loin

Afin d’en savoir davantage sur les différents modèles existants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2020.