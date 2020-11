Ce SSD portable 1 To de Crucial est actuellement 54 euros moins cher

Le SSD portable ultra rapide CT1000X8SSD9 X8 de Crucial, avec 1 To de stockage et une vitesse de lecture allant jusqu'à 1 050 Mo/s, tombe à son prix le plus bas sur Amazon, soit 115 euros au lieu de 169 euros.

Les SSD sont désormais connus pour être plus rapides, solides et performants que les disques durs externes classiques. Et il n’est pas besoin de casser sa tirelire pour bénéficier d’un très bon rapport capacité/prix sur le marché. La preuve avec la marque Crucial qui propose un SSD portable assurant une vitesse de lecture pouvant aller jusqu’à 1 050 Mo/s ; ce dernier bénéficie actuellement d’une très bonne promotion sur Amazon.

En bref

Une vitesse de lecture pouvant atteindre 1 050 Mo/s

Compatible jusqu’à l’USB-C 3.2 Gen 2

Compatible avec PC, Mac, iPad Pro, Chromebook, Android, Xbox One, PS4…

Auparavant proposé à 169 euros, le SSD portable Crucial CT1000X8SSD9 X8 1 To est aujourd’hui disponible à 115 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Pour en savoir plus 👇

Avec ses dimensions de 10,99 x 1,14 x 5,29 cm et son poids plume de 99 grammes, le SSD portable Crucial CT1000X8SSD9 X8 1 To est tout à fait compact et pourra sans difficulté se glisser dans un sac. Ne vous méprenez pas sur sa carrure tout en longueur : sa largeur n’est pas aussi importante. Et pour ne rien gâcher, il adopte un design plutôt élégant avec sa surface lisse et son esthétique sobre.

Ce SSD propose une vitesse de transfert allant jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture. Pour des débits optimaux, il faudra veiller à ce que votre appareil soit équipé d’un port USB-C 3.2 Gen 2, car vous ne pourrez pas atteindre cette vitesse avec un port USB Type A. Le SSD est par ailleurs utilisable sur de nombreux supports, comme les PC, Mac, les appareils Android ou encore les tablettes comme l’iPad Pro. Les temps de chargement réduits assurés par le SSD pourront même être très pratiques pour votre console de jeux comme la PS4 ou la Xbox One, dont vous pourrez ainsi étendre la capacité de stockage.

Enfin, ce SSD signé Crucial a été conçu pour durer dans le temps. Grâce à sa coque en aluminium anodisé, il résiste ainsi aux chocs, aux températures extrêmes, aux vibrations et même aux chutes jusqu’à 2 mètres de hauteur. De quoi protéger toutes vos données, même en cas de petit accident.

Black Friday – Black Week : tout savoir

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses cette année. Initialement prévu le 27 novembre et précédé habituellement de la Black Week, il s’étend sur une période plus large cette année. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance : c’est celles-ci que nous considérons comme les offres du Black Friday. Notez également que certains marchands pourraient décaler des offres sur la semaine du Cyber Monday.

Durant toute la période, l’équipe de Frandroid sélectionnera les meilleurs bons plans disponibles à travers différentes sélections :

Les dernières offres en direct sur notre compte Twitter #FrandroidBonsPlans

Les bons plans en détail

Suivez également l’événement avec une sélection spéciale chez Numerama.