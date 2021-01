Pendant les soldes, la souris gaming Logitech MX518 chute à 20 euros

La souris gaming Logitech MX518 est l'une de ces références mythiques qui traversent les années sans devenir démodée. Et elle aura rarement été aussi abordable qu'actuellement puisqu'elle passe de 59,99 euros à 19,99 euros sur Boulanger à l'occasion des soldes.

Lancée en 2005, la souris gaming Logitech MX518 n’a pas pris une ride. Si son design de base a été conservé, quelques améliorations techniques ont été apportées en 2019, à l’image de l’ajout du capteur Hero 16K que l’on retrouve sur d’autres références plus actuelles de la marque. Pendant les soldes, la souris devient encore plus abordable grâce à une réduction de 66 %.

En bref

Une précision décuplée par le capteur Hero 16K

Une souris légère et ergonomique

8 boutons programmables

D’abord affichée à 59,99 euros, la souris Logitech MX518 est désormais disponible à 19,99 euros sur Boulanger pendant les soldes.

Pour en savoir plus 👇

Les souris gaming ont pour habitude de proposer des design tous plus originaux les uns que les autres ; pour la Logitech MX518, il n’en est rien. Sa silhouette ronde et ses finitions métallisées lui donnent ce côté sobre apprécié par beaucoup d’utilisateurs. Sa forme de 2005 reste donc inchangée, de même que son ergonomie : avec des dimensions de 7,3 x 13,1 x 4,3 cm et un poids de 101 grammes, elle restera suffisamment maniable et légère pour pouvoir être utilisée au quotidien, ou même transportée très facilement.

La souris filaire MX518 a tout de même été modernisée, puisqu’elle intègre désormais le capteur Hero 16K de la marque, que l’on retrouve d’ailleurs dans les G502 et G903. Concrètement, il assure une plus grande précision et une rapidité décuplée grâce à un taux de rapport d’une milliseconde. De plus, il n’inflige aucun ralentissement ni accélération ou filtrage sur toute la plage de DPI (entre 100 et 16 000 DPI).

Elle dispose par ailleurs de 8 boutons programmables, que vous pourrez personnaliser sur le logiciel G Hub. Les préférences pourront être sauvegardées dans les 5 profils mis à disposition sur la mémoire intégrée. Pour chaque jeu, vous pourrez ainsi accéder à tout moment à vos commandes préférées.

